„So aufregend“: Evelyn Burdecki spielt bei Manta Manta 2 mit - neben Til Schweiger

Teilen

Startet Evelyn Burdecki jetzt als Schauspielerin durch? © Instagram/Evelyn Burdecki

Neben Til Schweiger: Evelyn Burdecki hat eine Rolle in „Manta, Manta 2“ ergattert. Der Star enthüllte, dass sie ihre Mitarbeit an dem Film aufregend findet.

Deutschland – Sie spielt in „Manta, Manta 2“ mit: Evelyn Burdecki (33) wird neben Til Schweiger (58) und Tina Ruland (55) in der kommenden Fortsetzung des Kultstreifens „Manta, Manta“ aus dem Jahr 1991 zu bewundern sein. Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram gab die Moderatorin gegenüber ihren Fans jetzt einige Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten, die aktuell an Drehorten in Deutschland in vollem Gange sind und „top secret“ seien. Die Regie des Films übernimmt Schweiger, der in dem Projekt die Hauptrolle des „Bertie“ spielt.



In einem Videoclip, den sie mit ihren Followern in ihren Instagram-Stories teilte, kündigte die Influencerin an, dass sie in dem neuen Film mitspielen wird. Die Blondine erzählte voller Begeisterung: „Ich stehe gerade am Set von „Manta, Manta 2“ und darf ein bisschen mitmachen. Ich freue mich so sehr, dass ich die Chance bekommen habe. Ich bin sowas von aufgeregt und warte die ganze Zeit hier in meiner kleinen Kiste. Ich habe nämlich eine sogenannte Schauspielkiste.“ Zudem verglich sie die Dreharbeiten an dem Sequel des kultigen Films der frühen 90er mit ihrer TV-Erfahrung und schwärmte: „Es ist wirklich so aufregend hier. Es ist so anders als im Fernsehen.“

Evelyn Burdecki spielt bei „Manta, Manta 2“ mit – neben Til Schweiger

Die TV-Persönlichkeit fügte hinzu, dass sie bei den Dreharbeiten bereits zahlreiche tolle Leute kennengelernt hätte und die Fans bei dem Streifen auf etwas ganz Besonderes gespannt sein können. Sie freute sich: „Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, die sind alle wirklich der Hammer und der Film wird der Hammer.“ Vor allem ihr sehr gutes Bauchgefühl habe ihr bereits mitgeteilt, dass das Projekt erfolgreich sein wird. „Das merke ich jetzt schon, mein Bauchgefühl sagt mir, Evelyn, das kann nur der Hammer werden“, sagte die Beauty voraus. „Manta, Manta 2“ soll nicht vor 2023 in die Kinos kommen.