Evelyn Burdecki will Schauspielerin werden

Für ihren Traum, Schauspielerin zu werden, hat Evelyn Burdecki kurzerhand Til Schweiger angeschrieben und nach einer Rolle in „Manta Manta 2“ gefragt.

Berlin – Reality-TV war gestern – nun möchte Evelyn Burdecki (34) größere Fische an Land ziehen und angesehene Schauspielerin werden. Schließlich hat die Blondine den Reality-TV-Teich schon ziemlich abgegrast: „Ich war jetzt schon in jeder Sendung, die es so gibt“, erklärt Evelyn im RTL-Interview auf der Berlinale und findet, mit 34 sei es an der Zeit, neue Wege einzuschlagen: „Manchmal musst du dich irgendwie weiterentwickeln“, führt die Blondine über ihren geplanten Karrierewechsel weiter aus und hat ihr Schicksal bereits selbst in die Hand genommen.

Die Dschungel-Queen hat nämlich nicht lang gefackelt und sich kurzerhand selbst für eine Rolle vorgeschlagen - mit Erfolg. Burdecki konnte so ihre erste große Rolle in einem deutschen Kinofilm ergattern und schon erste Schauspiel-Luft schnuppern– und das in einem Til Schweiger-Film. Es war nämlich kein Geringerer als Til Schweiger (59) höchstpersönlich, dem Evelyn kurzerhand ihre Schauspielkünste angeboten und nach einer Rolle in seinem neuen Film „Manta Manta 2“ gefragt hat: „Ich habe aus Spaß den Til einfach mal angeschrieben“. Und ihr Mut hat sich ausgezahlt.

Luna Schweiger über Evelyns Film-Debüt: „Sie hat es super gemacht“

Wie sich das TV-Sternchen bei ihrer Premiere vor der Film-Kamera, neben Axel Stein (40), Michael Kessler (55) und Tina Ruland (56), geschlagen hat, verrät Schauspiel-Kollegin Luna Schweiger (26) im RTL-Interview. Die Schweiger-Tochter darf in einem Schweiger-Film nämlich natürlich nicht fehlen und hat somit selbstverständlich auch eine Rolle im zweiten Teil von „Manta Manta“ besetzt. „Ich hatte auch eine Szene mit Evelyn“, plaudert die 26-Jährige auf dem roten Teppich der Berlinale aus und verrät RTL ihr Urteil zu Evelyns Film-Debüt: „Sie war sehr aufgeregt, aber hat es super gemacht“.

Während Burdecki den Grundstein für ihre Schauspiel-Karriere gelegt zu haben scheint, träumt die 34-Jährige aber schon von einer Hollywood-Rolle. Ihre Traumrolle wäre nämlich die von „Bridget Jones“. „Jeden Tag Pizza und Pommes essen, dabei das Drehbuch lernen und da noch einen Oskar bekommen – wow. Dafür wäre ich gemacht“, erklärt Evelyn.