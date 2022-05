Evelyn Burdecki stellt klar: Sie würde sich nie für den Playboy fotografieren lassen

Teilen

Evelyn Burdecki spricht auf Instagram mit ihren Fans © Instagram/Evelyn Burdecki

Keine Playboy-Fotos: Evelyn Burdecki enthüllte, dass sie sich für die Publikation nie fotografieren lassen würde. Die Prominente würde für das Magazin nie die Hüllen fallenlassen.

Düsseldorf – Das würde sie niemals tun! Die einstige „Dschungelcamp“-Siegerin Evelyn Burdecki (33) verriet, dass sie sich auf gar keinen Fall für den Playboy fotografieren lassen würde. Die schöne Blondine lässt ihre Follower auf ihrer Social-Media-Plattform in regelmäßigen Abständen an ihrer Karriere und ihrem Alltag teilhaben und sprach jetzt darüber, ob sie für das berühmte Magazin jemals die Hüllen fallenlassen würde.



Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde, die sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account veranstaltete, wollte einer ihrer Fans wissen, ob sie sich jemals für eine Fotostrecke von dem Playboy ablichten lassen würde. In ihrem Posting verkündete die Prominente: „Stell mir eine Frage, 5 beantworte ich!“ Woraufhin ein Follower die Reality-TV-Bekanntheit fragte: „Würdest du jemals in den Playboy gehen?“ Mit ihrer Antwort auf die gestellte Frage zögerte der Star nicht lange und ist sich sicher – ein Playboy-Fotoshooting würde sie niemals annehmen!

Evelyn Burdecki: Keine Fotos für den Playboy!

Die Influencerin scheint sich also absolut sicher dabei zu sein, eine mögliche Fotostrecke von Nacktfotos für das berüchtigte Magazin nie anzunehmen. Die Frage des Users beantwortete sie deshalb mit einem ganz schlichten „Nein.“