100% authentisch: Evelyn Burdecki zeigt ihre Fettlappen am Bauch

Teilen

Evelyn Burdecki hat genug von Schönheitswahn und Fake-Fotos. Die Influencerin zeigte ihren Fans deshalb jetzt ihre Problemzonen.

Düsseldorf – Evelyn Burdecki (34) ist ein echter Profi in Sachen Social Media. Die einstige Dschungelkönigin weiß genau, wie sie sich im Netz präsentieren muss, um ausschließlich ihre Schokoladenseiten preiszugeben. Doch auf Dauer hat Evelyn genug von Schönheitswahn und Fake-Fotos auf Instagram und Co. Ihren Followern zeigte sie deshalb jetzt, wieso sie auf ihren Schnappschüssen stets so makellos erscheint.

Evelyn Burdecki will ihren Fans zeigen, dass auch sie Fettpölsterchen hat

Zuletzt hatten zahlreiche Fans Evelyn Burdecki immer wieder gefragt, ob sie an Gewicht verloren habe. Doch wie die Reality-Schönheit jetzt verrät, sei ihr verändertes Aussehen keinesfalls auf purzelnde Pfunde oder eine Beauty-OP zurückzuführen. Ganz im Gegenteil: Evelyn nimmt auf ihren Instagram-Bildern ganz einfach eine besondere Haltung ein, die sie schlanker erscheinen lässt. „Eins kann ich euch verraten, das ist alles die Haltung“, erklärte sie zuletzt in einer Instagram-Story.

Evelyn Burdecki präsentiert, wie ihr Körper wirklich aussieht: Auch sie hat Bauchfett! © Screenshots Instagram/evelyn_burdecki

„Es ist alles da“: Evelyn Burdecki versteckt ihr Bauchfett durch gekonntes Posing

Als „Fatamorgana“ bezeichnet Evelyn Burdecki die Fotos, auf denen ihr Bauch und ihre Beine schlanker als sonst erscheinen. Um ihrer Fangemeinde zu zeigen, dass auch sie ihre kleinen Problemzonen hat, veröffentlichte das TV-Sternchen auch einige Schnappschüsse, auf denen ihre Fettlappen am Bauch klar zu erkennen sind. In ihrer Instagram-Story verrät sie dazu: „Schaut mal. So ziehe ich mein Bauch ein, selbst, dass die Rippen raus kommen und so ist er eigentlich normal. Wisst ihr, was ich meine. Es ist alles da.“

Mit ihren Bildern will die 34-Jährige zeigen, dass in der glitzernden Social-Media-Welt nicht immer alles so ist wie es scheint. Ihre Fans wissen die Aufrichtigkeit der Blondine sicherlich zu schätzen und feiern die 100 Prozent authentischen Aufnahmen ihrer Ikone. Ehrlichkeit wärt eben stets am längsten!