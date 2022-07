„Darf die Liebe eine Woche warten“: Evelyn Burdeckis Datingshow wegen Fußball verschoben

Teilen

Evelyn Burdecki sucht im TV erneut die Liebe © Julia Feldhagen/Sat.1

Um eine Woche verschoben: Evelyn Burdeckis TV-Format ist wegen Fußball verlegt worden. Die Influencerin macht sich in der Show „Topf sucht Burdecki“ auf die Suche nach der ganz großen Liebe.

Unterföhring – Ihre Datingshow wurde um eine Woche verschoben: Evelyn Burdecki (33) sucht demnächst in ihrer Kuppelsendung nach der ganz großen Liebe, nachdem es beim „Bachelor“ mit Sebastian Pannek (36) nicht geklappt hatte. In dem kommenden TV-Format sucht die blonde Schönheit in vier Folgen unter 21 Kandidaten nach dem Richtigen für sich, mit dem sie sich eine Zukunft inklusive Kindern aufbauen kann.



Die Reality-TV-Darstellerin und Dschungelkönigin von 2019 ist aktuell auf der Suche nach Mr. Right, weshalb sie jetzt sogar ihre eigene Sat. 1-Datingshow namens „Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben“ bekam. Die Erscheinung der neuen Sendung, die eigentlich am Sonntag (31. Juli) starten sollte, wurde nun jedoch laut einer Pressemitteilung des Senders auf eine Woche später verlegt. Grund für die Programmänderung ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, die es ins Finale der Frauen-EM schaffte und an dem Tag zur selben Sendezeit gegen Englands Team antreten wird. Auf sat1.de wird verkündet: „Start auf 7. August 2022 verschoben!“

Evelyn Burdeckis Datingshow wegen Fußball verschoben

Die Verschiebung ihrer Sendung scheint der TV-Persönlichkeit jedoch nicht allzu viel auszumachen, da sie der deutschen Nationalmannschaft ganz viel Glück für das kommende Fußballturnier wünschte. „Ich drücke unserer Nationalmannschaft beide Daumen!“ Mit einem Augenzwinkern fügte die Beauty hinzu, dass der Start ihrer Datingshow wegen des besonderen Fußballspiels noch warten könne: „Bei diesem Finalspiel darf die Liebe auch mal eine Woche warten.“



Die Zuschauer können sich das neue Format ab Sonntag, 7. August 2022 um 17:40 Uhr auf Sat. 1 und Joyn anschauen.