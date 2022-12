Andrej Mangold genießt „Quality Time“ mit seiner Freundin in der Badewanne



Andrej Mangold zeigt sich im Netz ganz verliebt. © Instagram/Andrej Mangold

Andrej Mangold ist soooo verliebt! Auf Instagram teilt er nun ein süßes Kuschelfoto mit seiner neuen Freundin. Darauf relaxt das Paar in der Badewanne.

Im August machte Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) bekannt, dass er wieder frisch verliebt ist. In der bildhübschen Annika Jung (32), die als Account Director für einen TV-Sender arbeitet, hat der frühere Junggeselle endlich die Frau fürs Leben gefunden. Auf Instagram begeistert das Paar seine Fans seitdem immer wieder mit gemeinsamen Turtelfotos. Derzeit lassen es sich die Stars in Thailand gutgehen. Während in Deutschland oft viele Termine für sie anstehen, können die beiden Influencer in dem Urlauberparadies endlich ausspannen und ihre traute Zweisamkeit genießen.

In einem neuen Post zeigen die Turteltauben nun, wie sie die freien Stunden füllen: Sie kuscheln zusammen in der Badewanne. Auf zwei Fotos schmiegen sich Andrej und Annika eng aneinander, während ihre Körper mit Schaum und Rosenblättern bedeckt sind. Im Hintergrund ist eine traumhafte Meerkulisse zu sehen. Das Paar hätte sich also keinen besseren Ort für ein entspanntes Bad aussuchen können. Den Beitrag kommentierten sie mit den Worten: „Quality Time.“

Andrej Mangold: Gemischte Reaktionen zu seinem Badewannen-Posting

Andrej schwärmte im Kommentarfeld außerdem: „Beste Zeit mit dir.“ Seine Aussage unterstrich er mit Herz- und Kuss-Emojis. Diese Worte lassen keinen Zweifel daran, wie glücklich der Reality-TV-Star mit seiner schönen Freundin ist. Die Fans freuen sich sehr über das Liebesglück des Paars. „Ach Gott, seid Ihr süß“, schmachtete eine Followerin. Eine weitere scherzte mit Bezug auf Andrejs TV-Vergangenheit: „Wenn das mal kein Bachelor-Dreamdate ist!“ Und eine dritte Userin fand: „Sehr süß! Ihr passt echt gut zusammen.“

Allerdings gab es auch kritische Stimmen. Dass das Paar einen so intimen Moment von der Kamera festhalten ließ und anschließend mit der ganzen Welt teilte, passte nicht jedem. „Ich hoffe, es ist eine Kamera mit Selbstauslöser... Ansonsten Quality Time mit Kameramann“, machte sich ein Fan über das Paar lustig. Andere hakten ebenfalls nach und stellten Fragen wie „Wer hat bitte das Foto gemacht?“ oder „Wer ist das fünfte Rad am Wagen?“ Reagiert haben Andrej und Annika bisher nicht auf die Nachfragen.