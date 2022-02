„Richtig peinlich“: Jessica Haller parkt ihr neues Auto völlig schief

Von: Alica Plate

Jessica Haller steht zu ihren schlechten Einparkkünsten © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Jessica Haller zeigt auf Instagram stolz ihren neuen Flitzer. Doch das Einparken scheint sie mit dem Auto erst nochmal üben zu müssen.

Ibiza - Jessica Haller (31) hat sich einen neuen Flitzer gegönnt. Auf Instagram stellt sie ihren Followern ganz stolz ihren neuen Wagen vor. Doch mit ihm einzuparken, scheint die ehemalige Bachelorette erst noch lernen zu müssen.

„Wunderschönen guten Tag, ich bin heute so gut drauf, weil ich endlich meinen neuen Wagen habe“, informiert Jessica ihre Fans auf Instagram. Anschließend zeigt sie ihrer Community ihr neues Prachtstück. Die 31-Jährige hat sich für einen Smart Forfour entschieden. Dabei könnte man meinen, dass es nicht ganz so schwer ist, mit diesem kleinen Flitzer in einer Parklücke einzuparken, doch Jessica stellt das Gegenteil unter Beweis. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Jessica Paszka zeigt ihren Einpark-Fail

In ihrer Instagram-Story vom 02. Februar stellt Jessica Haller ihren Followern stolz ihr neues Auto vor - dabei filmt sie ihrem Smart Forfour, den sie vorab in eine Parklücke manövriert hat. Doch Einparken scheint nicht zu den Stärken der 29-Jährigen zu zählen, wie sie selbst erschreckend feststellt.

„Oh Gott, bitte ignoriert, wie ich geparkt habe. Das ist ja richtig peinlich. Aber zu meiner Verteidigung: Ich bin noch drin, auch wenn ich echt richtig Scheiße geparkt habe“, zeigt sie sich optimistisch. Eine sympathische Story, die zeigt, dass auch Stars nicht perfekt sind. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA