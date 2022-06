„Wie viele Ex-Freundinnen hast du?“ Daniela Katzenberger will Details aus dem Liebesleben von Lucas Cordalis

Für viele Liebespaare ist es ein absolutes No-Go über vergangene Beziehung zu sprechen - doch nicht für Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Beide reden offen und ehrlich über ihre vergangenen Liebschaften. So wollte die Katze auch wissen, wie viele Beziehungen ihr Ehemann schon hinter sich hat.

Mallorca - Über den Ex-Partner und die gemeinsamen Erlebnisse in einer neuen Beziehung zu sprechen, ist für viele Paare ein schwieriges Thema, da die Eifersucht in die Höhe schießen könnte. Allein schon der Gedanke daran, dass der oder diejenige eine Vergangenheit vor ihrer jetzigen Beziehung hatte, bringt einige aus der Ruhe. Daniela Katzenberger eher weniger - sie will wissen, wie viele Partnerinnen Ehemann Lucas Cordalis schon hatte.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind in ihrer Beziehung offen und ehrlich - sprechen in ihrem Podcast „Katze & Cordalis“ über viele private Dinge, die man sonst vielleicht nur einem engen Freund erzählen würde. Während des Corona-Locksdowns erzählte die 35-Jährige, dass sie ihrem Ehemann immer wieder aus dem Weg gegangen ist.

„The Time of my Life hatte ich auf dem Scheißhaus, wirklich. So habe ich es ganz gut hingekriegt. Wir haben halt einfach mal morgens auf den Boden geguckt und nicht ‚Guten Morgen‘ gesagt. Da findet man so seine Kniffe“, so Daniela im Interview mit RTLZwei.

Nun wird weiterhin aus dem Nähkästchen geplaudert: „Wie viele Ex-Freundinnen hast du? 12?“, will die Katze wissen. Lucas Cordalis stimmte seiner Frau zu. „Joar - aber da sind dann auch schon die ganz kurzen mit drin. So zwei, drei, vier, fünf Monate vielleicht, wenn es gar nicht am Anfang geklappt hat!“ Die 35-Jährige kontert: „Boah, die zähle ich gar nicht mit! Das ist ja eher so Dating mit a bissl Petting“, witzelte sie.

Auch plauderte sie aus, dass sie sich in den kommenden fünf Jahren einen ganz bestimmten Wunsch erfüllen möchte. Daniela Katzenberger möchte sich zum 40. Geburtstag für den Playboy ausziehen. Verwendete Quellen: Katze & Cordalis