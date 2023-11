Ex-GNTM-Star Bruce Darnell offenbart: Er wurde als Kind von seinem Nachbarn missbraucht

Bruce Darnell setzt sich für eine neue Kampagne gegen Kindesmissbrauch ein. Jetzt verriet er, dass er selbst in jungen Jahren zum Opfer wurde. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Bruce Darnell setzt sich für eine neue Kampagne gegen Kindesmissbrauch ein. Jetzt verriet er, dass er selbst in jungen Jahren zum Opfer wurde.

Berlin – Mit seinen Auftritten in der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ sorgte Bruce Darnell (66) jahrelang für beste Fernsehunterhaltung. Der Catwalk-Trainer ist für seine quirlige Art bekannt, doch wie er am Montagabend (13. November) bei einer Veranstaltung in Berlin verriet, hat er noch immer mit einer traumatischen Erfahrung aus seiner Kindheit zu kämpfen.

Bruce Darnell wurde als Kind selbst Opfer von sexuellem Missbrauch

Das Event besuchte Darnell als offizieller Unterstützer der Kampagne „Schieb deine Verantwortung nicht weg!“, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen wurde. Das Projekt soll Erwachsene sensibilisieren, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und entsprechend dagegen anzugehen.

Wie Bruce Darnell während seines Auftritts preisgab, wurde er selbst als kleiner Junge von einem Nachbarn sexuell missbraucht. „Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden“, erklärte er offen. Zwar sei das Erlebte zum jetzigen Zeitpunkt bereits lange her, dennoch kämpfe der Fashion-Experte auch weiterhin mit den Folgen des Traumas. Wie unter anderem bild.de berichtet, habe Darnell damals nicht mit seinen Eltern über die Erfahrung gesprochen.

Bruce Darnell thematisierte seine schwere Kindheit immer wieder

Dass seine Kindheit alles andere als leicht war, gab der Entertainer schon des Öfteren in verschiedenen Interviews preis. Noch als kleiner Junge in Colorado lebend, beschrieb er seine Kindheit als schwierig. Unter anderem, weil er seinen leiblichen Vater nie kennengelernt habe.

Nach seinem Schulabschluss verpflichtete sich der 66-Jährige außerdem zunächst bei der US-amerikanischen Armee, bevor er seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegte und als TV-Star Berühmtheit erlangte. Mit seinem heutigen Erfolg, sieht Darnell offenbar nun die Chance, anderen Betroffenen dabei zu helfen, ihre schmerzlichen Erfahrungen aufzubereiten.

Bei „Germany's next Topmodel" war Bruce Darnell noch an der Seite von Heidi Klum zu sehen. Verwendete Quellen: bild.de