Ex-GZSZ-Star Senta-Sofia wird nicht mehr als „Oonagh“ auftreten: Sie hat einen neuen Name

Senta-Sofia Delliponti wurde unter dem Künstlernamen Oonagh deutschlandweit bekannt © dpa/ProSieben | Willi Weber & dpa | Arifoto Ug

Sie wurde als GZSZ-Star bekannt, dann startete sie als Oonagh eine Musikkarriere. Senta-Sofia hat keine Lust mehr, als Oonagh auf der Bühne zu stehen. Deshalb musste jetzt ein neuer Künstlername her.

Köln – Sie schaffte sich als Schauspielerin bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine stabile Fanbase, dann startete sie als Sängerin durch: Senta-Sofia Delliponti (32) wurde unter dem Künstlernamen Oonagh deutschlandweit bekannt. Schon vor einer Weile wurde es allerdings ruhig um die Musikerin. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb sie dazu: „Mir ist in den letzten Jahren bewusst geworden, dass das Leben immer wieder Überraschungen für einen bereithält.“ Es folgte eine Social-Media-Pause, die der Bühnenstar schlussendlich mit einigen schwarzen Bildern auf Instagram beendete.

Bereits vor einiger Zeit hatte Oonagh angekündigt, dass ihre Fans am 14. April besondere Neuigkeiten erwarten dürfen. Und die gab es dann auch! Zunächst wurde ein Schnappschuss veröffentlicht, der Delliponti mit ernstem Gesichtsausdruck zeigt. Dazu erklärt sie ihrer Anhängerschaft, dass das Projekt Oonagh nicht weitergeführt wird. Stattdessen wird die 32-Jährige ab jetzt unter ihrem Namen Senta auftreten.

Mit dem neuen Bühnennamen will Senta zeigen, wer sie wirklich ist

Im Interview mit RTL verrät Senta-Sofia Delliponti, dass ihr während der Corona-Zeit die Idee gekommen sei, über ihr Dasein als Künstlerin nachzudenken. Dazu gehöre eben auch der Bühnenname, so die Sängerin weiter. „Diese Zeit zu haben und dieses Privileg, sich mal alles anzuschauen und zu checken, was gehört noch zu mir, was gehört nicht mehr zu mir, was wünsche ich mir“, erklärte sie damals.

Mit dem Namen Oonagh bleibe sie auf ewig verbunden. Es sei nicht einfach gewesen, den Titel abzulegen — immerhin kennen ihre Fans sie so und wissen, was sie von ihr erwarten können. Während der Pandemie habe sie jedoch „sehr intime Songs“ geschrieben. Dazu passe ihr bürgerlicher Name einfach besser. Ihre Fans dürfen sich dennoch auch auf einige alte Hits freuen. Senta dazu: „Ich werde Songs mitnehmen von Oonagh. Ich werde sicherlich live auf Konzerten neu arrangiert Songs von Oonagh singen.“