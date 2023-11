Wieder zurück im Leben!

Von: Maria Zsolnay

Teilen

Ex-Ministerin Kerstin Schreyer in der Boutique Philis © Heinz Weissfuss

Der bunte Blazer mit dem wilden Muster würde ihr schon gefallen. „Aber es ist nicht ganz meine Größe“, sagt Kerstin Schreyer und lacht. Aber sie wird schon noch was finden, hier in der farbenfrohen Schwabinger Boutique Philis für ihr neues Leben. Ihr Leben nach dem Brustkrebs.

„Ich bin jetzt tumorfrei. Aber noch nicht geheilt, das gilt man erst nach fünf Jahren“, sagt sie im Gespräch mit der tz-Kolumnistin. Weil sie am Vormittag noch einmal bei der Nachsorge war, ist sie am Abend gleich mal ausgegangen. Und so eine Afterwork-Party mit lauter modeverrückten Frauen in Schwabing ist da genau das Richtige.

Die ehemalige Staatsministerin redet ganz offen über die Krankheit, die im letzten Jahr bei einer Routineuntersuchung entdeckt wurde. „Es war ein Zufallstreffer. Ich hätte auch nichts ertasten können, denn der Tumor lag hinten in der Mitte. Wenn ich nicht, wie alle Frauen ab 50, die schriftliche Aufforderung zur Mammografie erhalten hätte, wäre er weiter gewachsen.“

Im Juni 2022 gab Kerstin Schreyer ihren Rückzug aus der Politik bekannt, wurde operiert und bekam anschließend eine tägliche Strahlentherapie. „Jedes Mal danach war ich fix und alle. Ich bin in Tippelschritten zum Taxi und auf die Couch. Mit jedem Tag bin ich schwächer geworden“, erinnert sie sich.

Deshalb war die Kur auch so wichtig für sie. Erst seit dem vergangenen Wochenende ist sie wieder zurück. „Ich musste neue Kraft schöpfen und auch lernen, welche Bewegungen ich mit dem Arm machen kann, denn die Lymphknoten wurden ja entfernt.“

Für die heute 52-Jährige hat sich das Leben in wenigen Monaten komplett geändert. „Ich hatte ja 17-Stunden-Tage, sieben Tage die Woche. Da war die Zeit für meinen Körper einfach nicht da. Und das rächt sich jetzt.“ Sie habe gelernt, ihre Prioritäten neu zu setzen. „Da ich Krebs nur einmal haben will, mache ich auch alles, was mir die Ärzte und Therapeuten sagen.“

Langsam fange sie wieder an, in die Politik zurückzukehren, „aber ich bin weit weg von der alten Belastbarkeit. „Ich arbeite sehr gerne, doch ich werde nicht mehr jeden Termin annehmen können.“ Apropos Arbeit: Die Kollegen hätten ihr in dieser schweren Zeit ganz vorbildlich den Rücken freigehalten.

Gestärkt aus dem Kampf gegen den Krebs kehre sie jetzt zurück. Und in neuen Kleidern? „Ja vielleicht, ich muss noch ein wenig stöbern. Es gibt Tage, da finde ich nix, und Tage, da könnte ich alles kaufen.“ Mut zu Farbe hat sie. „Wir sind in der Politik eh zu wenig Frauen und dann müssen wir mit Fachlichkeit, mit Menschlichkeit und auch mit Farbe kommen.“

Dafür war sie am Dienstagabend schon an der richtigen Adresse.

Äußerlich hat sich ihr Körper nicht verändert. Die Brust musste ihr nicht abgenommen werden. „Ich bin sehr froh, dass erhaltend operiert wurde“, sagt sie. „Denn das ist schon etwas sehr Persönliches.“

Dass sie so offen über ­ihre Brustkrebs-Erkrankung spricht, hat auch einen Grund: „Wenn dadurch nur eine Frau mehr zur Vorsorge geht, ist schon etwas gewonnen.“

Ebenfalls dabei waren: Gastgeberin Filiz Gräfin von Platen zu Hallermund, die in der Boutique Philis für diesen Abend das Motto Animal Print ausgerufen und alle Gäste in Tiger- oder Leopard-Mäntel gesteckt hat. Mit dabei: die Schauspielerinnen Julia Kent, Katrin Anna Stahl, Suzanne Landsfried und ­Dunja Siegel.

Maria Zsolnay