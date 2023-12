„Irgendwann ist auch mal gut“: Jenny Elvers geht nach Alkoholrückfall in die Offensive

Von: Jonas Erbas

Erst im November dieses Jahres erlitt Jenny Elvers einen Alkoholrückfall. Nun steht die TV-Berühmtheit wieder auf dem roten Teppich. Neben ihrem Sohn Paul hat die 51-Jährige auch deutliche Worte dabei.

Hamburg – Eigentlich hatte Jenny Elvers (51) den Absprung vom Alkohol bereits geschafft: Schon im Februar 2013 thematisierte die Schauspielerin und Moderatorin in einer einstündigen RTL-Sondersendung („Jenny Elvers – Die ungeschminkte Wahrheit“) ihre Suchterkrankung, kämpfte gegen etwaige Rückfälle an – doch vergeblich: Im November 2023 wurde sie mit 1,7 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt. Statt sich zurückzuziehen, wagte die TV-Berühmtheit allerdings die Flucht nach vorne.

Jenny Elvers zurück auf dem roten Teppich: „Hat mit sehr viel Stärke zu tun“

So sprach Jenny Elvers im Nachgang via Instagram offen über ihren Rückfall – ein Thema, welches sie über all die Jahre immer wieder begleitet hatte. Auch jüngst auf der „Movie meets Media“-Party im noblen Hotel Atlantic Hamburg. Dort erschien die 51-Jährige in Begleitung ihres Sohnes Paul (22). Von den Schlagzeilen der vergangenen Wochen scheint sie sich gut erholt zu haben, wie sie RTL-„Exclusiv“ vor Ort verriet: „Mir geht es ganz wunderbar, sonst wäre ich auch nicht hier.“

Über ihren Alkoholrückfall wollte die 51-Jährige augenscheinlich nicht sprechen: „Ich weiß natürlich, dass Fragen kommen, die ich in der Tat alle nicht beantworten möchte“, deutete sie knapp an. Stattdessen ging sie auf dem Promi-Event in die Gegenoffensive: „Irgendwann ist auch mal gut“, so die TV-Darstellerin deutlich. Sich öffentlich zu zeigen, habe „in der Tat mit sehr viel Stärke zu tun“.

Diese Hilfsangebote gibt es für Alkoholsucht Das Thema Sucht gilt in Deutschland noch immer als Tabu, dabei handelt es sich laut Experten um eine anerkannte Erkrankung, die – wie andere Krankheiten auch – behandelt und therapiert werden muss. Für die Alkoholkrankheit gibt es inzwischen breitgefächerte Hilfsangebote, an die sich nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Angehörige wenden können. Eine entsprechende Übersicht findet sich etwa auf einer eigens von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eingerichteten Website.

Rückhalt für Jenny Elvers: Prominente Kollegen loben ihre Offenheit

Rückhalt gab es von anderen prominenten Gästen, darunter Kult-Komiker Didi Hallervorden (88), der aufgrund von Schlafstörungen selbst jahrelang mit einer Tablettensucht gekämpft hatte: „Es ist wichtig, mit solchen Sachen an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil man ja letzten Endes, wenn man sieht, dass man einen Weg zur Umkehr findet, gleichzeitig Vorbild ist für viele andere, die diese Probleme auch mit sich rumtragen“, lobte das Branchen-Urgestein Jenny Elvers‘ offenen Umgang mit der Thematik.

Jenny Elvers nahm an dem Promi-Event in Begleitung ihres Sohnes Paul teil – ein öffentlicher Auftritt, der „in der Tat mit sehr viel Stärke zu tun“ habe, wie sie im RTL-Interview unterstrich. © Future Image/Imago

Lob gab es auch von ihrem Ex Marc Terenzi (45): „Finde ich stark!“ Der Musiker erschien in Begleitung seiner Partnerin Verena Kerth (42), die jüngst offenbar ein RTL-Geheimnis zum Dschungelcamp offengelegt hatte. Verwendete Quellen: „Exclusiv – Das Starmagazin“ (RTL/RTL+; Sendung vom 5. Dezember 2023), rtl.de, kenn-dein-limit.de