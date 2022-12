„Wie Überlebende einer Katastrophe“: Expertin fällt knallhartes Urteil über Harry und Meghan

Von: Jonas Erbas

Teilen

2020 war für Prinz Harry und Meghan Markle ein prägendes Jahr: Das Traumpaar sagte sich vom britischen Königshaus los. Der Eindruck, den die beiden danach machten, wurde nun von einer Expertin analysiert – und scharf kritisiert!

London – Mit ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ sorgen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan Markle (41) derzeit international für Schlagzeilen. Folge um Folge wird darin die Zeit nach dem „Megxit“, dem Lossagen vom britischen Königshaus, aufgearbeitet. Während die einen der offen-ehrliche Einblick begeistert, hagelt es gleichermaßen harsche Kritik aus allen Richtungen.

Netflix-Doku erhitzt die Gemüter – Prinz Harry und Meghan Markle völlig aufgelöst

Nicht nur manch einem Royal-Insider stößt die „Harry & Meghan“-Doku sauer auf, auch andere Experten zeigen sich nun, nur wenige Tage nach Erscheinen der Netflix-Produktion, ganz und gar nicht begeistert von den Szenen, welche die Geschehnisse nach dem Bruch mit der Krone zeigen. Via Handykamera filmten Prinz Harry und Meghan Markle eben jene dramatischen Momente mit, die das Paar teils in Tränen aufgelöst und vollkommen fertig zeigen.

In der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ gibt das Traumpaar teilweise ein „dramatisches“ Bild ab, urteilte eine britische Körpersprachenexpertin. Ihr knallhartes Urteil über einen Clip, der in der Doku zu sehen ist: „Harrys Selfie-Tagebuch-Clip lässt ihn wie einen Überlebenden oder Zeugen einer Katastrophe aussehen.“ (Fotomontage) © Agefotostock/Imago & Marko Djurica/Pool Reuters/AP/dpa

Eine Einstellung zeigt den royalen Aussteiger in einem Hotelzimmer am Londoner Flughafen; er wirkt zerzaust, überfordert und verwirrt. „Wie ist das alles passiert?“, hört man ihn darin sagen. Einen ähnlichen Clip gibt es auch von der ehemaligen Seriendarstellerin, die ihre fluchtartige Abreise aus Großbritannien ebenfalls dokumentierte. Mit einem Handtuch um den Kopf geschlungen, schluchzt sie: „Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.“ Beide Videos wurden für The Sun von einer Körpersprachenexpertin analysiert – und nicht gerade schonend beurteilt.

„Harry & Meghan“ – die Netflix-Doku, auf die viele lange warteten: Am 8. Dezember war es endlich so weit: Der US-amerikanische Streamingdienst veröffentlichte die erste Hälfte der ebenso umstrittenen wie sehnlich erwarteten „Harry & Meghan“-Doku, die sich mit den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Bruch mit dem britischen Königshaus befasst. Insgesamt umfasst die Produktion sechs Folgen, von denen drei bereits zum Release abrufbar waren.

Expertin feuert gegen Prinz Harry und Meghan Markle – knallhartes Urteil wegen umstrittener Doku

Die Fachfrau erklärt: „Harrys Selfie-Tagebuch-Clip lässt ihn wie einen Überlebenden oder Zeugen einer Katastrophe aussehen.“ Der Enkel von Queen Elizabeth II. (†96) wirke, als stehe „er unter Schock“, schütte „stressbedingtes Adrenalin“ aus und könne „sich nicht einmal an den Wochentag erinnern“. Ähnlich verhalte es sich mit Meghan Markle: Die US-Amerikanerin mache einen „ebenso dramatischen“ Eindruck: „Sie kann kaum sprechen, abgesehen von einigen Seufzern und Pausen, wie eine Schauspielerin, die auf der Bühne einen Texthänger hat.“

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Doch die Expertin setzt noch einen drauf: Das vorherrschende Gefühlschaos nimmt sie Harry und Meghan nicht ab, kritisiert die Szenen als „halbfertige Liebeskomödie“ – ein brutaler Vorwurf! Wie so oft gilt jedoch: Im besten Falle sollten Zuschauer sich ihr eigenes Bild machen und dann erst urteilen. In ihrer Netflix-Doku feuern Prinz Harry und Meghan Markle übrigens nicht nur gegen das Königshaus – auch mit der Presse ging man hart ins Gericht. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, „Harry & Meghan“ (Netflix)