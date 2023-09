Explizite Fotos von männlichen Fans an Tochter Davina: Robert Geiss schaltet Anwältin ein

In ihrem Podcast sprechen Robert und Carmen Geiss über die Schattenseiten des Lebens im Rampenlicht. So bekommt Tochter Davina im Netz oft Nachrichten, auf die sie lieber verzichtet hätte.

Saint-Tropez – Die Geissens fackeln nicht lange, wenn sie etwas wollen – vor allem, wenn es um ihre Kinder geht. Im gemeinsamen Podcast mit Hazel Brugger (29) und Ehemann Thomas Spitzer (34) erzählten Carmen (58) und Robert (59) nun, dass sie schon öfter die Anwältin wegen ihrer Tochter Davina (20) einschalten mussten.

Unangemessene Bilder an Tochter Davina: Geissens holen sich Anwältin zur Hilfe

Für den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ haben sich die Stand-up-Comedian Hazel Brugger und ihr Partner Thomas Spitzer mit dem Millionärs-Pärchen Robert und Carmen Geiss getroffen. Im Gespräch kamen auch einige private Details ans Licht. So auch, dass die Anwältin der TV-Stars bereits mehrfach wegen Tochter Davina Geiss aktiv werden musste. Diese erhält nämlich des Öfteren unangebrachte Nachrichten. „Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen, von widerlichen Typen“, erzählt Carmen. Weiter erklärt sie, dass sie dagegen immer gerichtlich vorgehen würden. „Weil ich es einfach abartig finde!“

Aber nicht nur intime Bilder vermeintlicher Fans sind für Robert und Carmen Geiss ein No-Go. Was den beiden ebenfalls nicht gefallen würde, wären etwa zu freizügige Bilder ihrer Kinder auf Social Media. „Also, wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen oder Busenblitzer-Fotos raushängen lassen, da würden wir dann schon einschreiten“, erzählt Robert. Insgesamt hat das Promi-Paar jedoch großes Vertrauen in seine Kinder und sei deswegen ziemlich entspannt. Andere Dinge, ergänzt Robert, „sprechen wir im Vorfeld ab – so einfach kann es sein.“

Ein Podcast für Freundschaften auf Zeit

Der Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ bringt Prominente zusammen, die sich im Laufe der Aufnahmen kennenlernen. Denn die Frage ist, ob sie Freunde werden und diese Freundschaft aufrechterhalten könnten. Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch unter anderem auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek.

In ihrem Podcast verraten die Geissens: Ihre Tochter Davina bekommt häufig unangemessene Bilder zugeschickt. Das lässt sich TV-Star Robert aber nicht gefallen. © Instagram/davinageiss & IMAGO / Smith

In dem Podcast hat das Promipaar schon öfter aus dem Nähkästchen geplaudert: Kürzlich rechtfertigten die Geissens z. B. ihr Jetset-Leben. Verwendete Quellen: SWR3.de/ „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“