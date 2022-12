Überraschender Antrag: Explosiv-Moderatorin Jana Azizi hat sich verlobt

Jana verschlägt vor Überraschung die Hände vor dem Mund. © Instagram/Jana Azizi

Schon viele Paare haben sich in Paris verlobt. Auch TV-Star Jana Azizi wurde in der Stadt der Liebe von ihrem Freund mit einem Heiratsantrag überrascht.

Romantische Neuigkeiten von Jana Azizi (33): Die RTL-Moderatorin hat sich mit ihrem Freund Johann Ackermann (38) verlobt. Die Frage aller Fragen stellte ihr der Triathlet beim gemeinsamen Liebesurlaub in Paris. Als Kulisse für den Heiratsantrag suchte sich Johann die Wand der Liebe am Montmartre aus. Dort stehen in über 250 Sprachen die Worte „Ich liebe dich geschrieben“ – der perfekte Ort also für einen Antrag. Den besonderen Moment teilte Jana anschließend auf Instagram mit ihren Followern.

Ein Bild zeigt, wie der Fitnesstrainer vor seiner Partnerin auf die Knie geht und ihr den Verlobungsring präsentiert. Die brünette Schönheit schlägt vor Rührung die Hände vor dem Gesicht zusammen. Weitere Fotos dokumentieren das Happy End: Jana und Johann liegen sich in den Armen und küssen sich leidenschaftlich. Zu den romantischen Aufnahmen schrieb das TV-Gesicht: „Das ist das Leben. Wenn man nach einem Bild fragt und plötzlich der Freund vor einem kniet.“ Dazu fügte Jana in kyrillischen Buchstaben „Ich liebe dich“ hinzu. Den Beitrag versah sie mit dem Hashtag „Magic can happen anywhere“ (Deutsch: „Magie gibt es überall“).

Jana Azizi: „Habe mir absolut nichts dabei gedacht“

Nicht nur die Fans, sondern auch Janas prominente Freunde waren völlig aus dem Häuschen. „Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Wie schön!“, freute sich Moderationskollegin Nina Moghaddam (41). Katja Burkard (57) wiederum kommentierte: „Janaaaa, herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche euch, dass ihr den Moment immer wieder aufleben lasst.“ Sänger LaFee (32) reihte sich ebenfalls in die Reihe der Gratulanten ein und schrieb: „Glückwunsch, meine Liebe, nur das Beste für euch.“ Auch „Let’s Dance”-Star Motsi Mabuse (41), GZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (28) und Simone Ballack (46) gratulierten.

Gegenüber RTL verriet Jana Azizi anschließend, dass sie überhaupt nicht mit dem Antrag gerechnet hatte. „Nach Paris zu fahren war auch noch meine Idee! Und da wir auch schon an so vielen wunderschönen und romantischen Plätzen auf der Welt waren, habe ich mir absolut nichts dabei gedacht“, gestand die „Explosiv“-Moderatorin. Umso süßer war dann die Überraschung…