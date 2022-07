Von „extrem heiß“ bis „Catcalling“: Fans diskutieren Baywatch-Look von Evelyn Burdecki

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Evelyn Burdecki zeigt ihren Followern im roten Badeanzug ihre Kehrseite. Mit dem Look ähnelt sie der „Baywatch“-Darstellerin Pamela Anderson. Doch während manche Fans aus dem Stauen nicht mehr rauskommen, verärgert der Post andere.

Ibiza - Immer wieder begeistert Evelyn Burdecki ihre Follower mit hübschen Fotos, Einblicke hinter die TV-Kulissen und Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Jüngst präsentiert sich die Blondine im roten Badeanzug vor ihrem Pool auf Ibiza. Im Netz entfacht sie damit eine große Diskussion.

Fans diskutieren Baywatch-Look von Evelyn Brudecki

In einem roten Badeanzug präsentiert die hübsche Blondine ihre Rückseite und erinnert mit ihrem Look an die US-amerikanische Sendung „Baywatch“. Genauer gesagt, an die Baywatch-Ikone Pamela Anderson, die innerhalb der Show in einem ähnlichen Badezug über den Strand rannte und Menschen vor dem Ertrinken rettete. Zwar muss Evelyn in dem kleinen Pool keine Menschenleben retten, raubt ihren Fans mit dem Look dennoch den Atem.

„Ich würde töten für einen Hintern wie du ihn hast!“, schwärmt ein Fan. Ein weiterer Follower kommentiert: „Hab gehört, Baywatch will nach diesem Posting einen weiteren Film drehen, und du bist dabei!“. Ein anderer fasst zusammen: „Wow.....Evelyn....extrem heiß“. Unter den Kommentaren häufen sich die Herz- und Flammenemojis.

Evelyn Burdecki regt sich über „Catcalling“ und dumme Sprüche auf

Bei anderen Instagram-Nutzern hingegen, stößt dieser Post auf Ärgernis, denn obwohl Evelyn Burdecki sich erst kürzlich über dumme Sprüche mit sexuellem Hintergedanken beschwerte, präsentiert sie auf Instagram ihre Kehrseite. „Sieht gut aus, aber dann ein Video machen, in dem man sich beschert über dumme Sprüche“, kommentiert ein Follower. Ein weiterer schreibt: „Evelyn Burdeki ist gegen Catcalling“, und fügt lachende Emojis hinzu.

Evelyn Burdecki posiert im roten Badeanzug © Instagram/evelyn_burdecki

Im TV möchte Evelyn Burdecki nun den Mann fürs Leben finden. Innerhalb einer neuen Datingshow sucht die Blondine unter 21 Bewerbern ihren Traummann. Dieser darf auch gerne ein kleines Bäuchlein haben. Verwendete Quellen: Instagram/evelyn_burdecki