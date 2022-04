„Extrem unseriös“: Nathalie Volk lehnt Anfragen für Trash-TV ab

Nathalie Volk wünscht sich mehr seriöse Jobangebote. Die 25-Jährige studierte in Amerika Schauspiel und möchte aufgrund ihrer Ausbildung nun auf Jobs zurückgreifen, die nichts mehr mit Reality-TV-Formaten zu tun haben. Was sie sich da genau so vorstellt, erklärte das Model in ihrer Instagram-Story.

Berlin - Bekannt wurde Nathalie Volk durch die TV-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (alle News zu GNTM auf der Themenseite), an der sie im Jahr 2014 teilnahm. Nach GNTM baute sich die heute 25-Jährige eine Karriere im Medienbusiness auf - nahm immer wieder an Shows wie dem Dschungelcamp teil oder machte Schlagzeilen aufgrund ihrer Liebesgeschichten. Doch damit ist jetzt Schluss - zumindest mit dem Trash-TV.

Nathalie Volk möchte aufgrund ihres Studiums nicht mehr an Reality-TV-Formaten teilnehmen

Das Model machte vor allem auch Schlagzeilen aufgrund ihrer Beziehung zu Frank Otto (64). Nachdem sie den Unternehmer kennengelernt hatte, ging sie nach New York um dort Schauspiel zu studieren. Wie die 25-Jährige nun in ihrer Instagram-Story verriet, wolle sie genau aus diesem Grund nicht mehr Trash-Formaten teilnehmen.

Bedeutet also, dass Nathalie Volk derzeit auf gute Jobangebote warte. Doch was stellt sich die ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin vor? In letzter Zeit sah man die 25-Jährige eher selten in bekannten Shows.

„Extrem unseriös“: Nathalie Volk lehnt Anfragen für Trash-TV ab

In ihrer Instagram-Story gab Nathalie Volk laut Promiflash zu, dass sie von gut jeder Produktions-Firma in Deutschland ein TV-Angebot bekommen würde - sie aber alles ablehnt. Der Grund dafür: „Die meisten sind extrem unseriös“, so das Statement der 25-Jährigen. Viel lieber wolle sie etwas mit Kunst machen: „Ich liebe es schöne Kunst zu machen und nichts Trashiges, da ich an einer sehr bekannten Schule hier studiert habe in New York“.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Nathalie Volk wieder mit Frank Otto zusammen ist - nachdem sie sich vor rund zwei Jahren erst von ihm trennte. Die ehemalige GNTM-Anwärterin gehört zu den Kandidatinnen, die es nach „Germany‘s Next Topmodel“ geschafft haben, im Luxus zu leben. Verwendete Quellen: instagram.com/mirandadigrande