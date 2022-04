„Extrem viel vorbereitet“: Michelle meldet sich nach Instagram-Pause mit großen Plänen zurück

Von: Lisa Klugmayer

Michelle ist wieder da! Nach gesundheitlichen Beschwerden und ihrem abrupten „Let‘s Dance“-Aus machte die Schlagersängerin erstmal Pause. Nun meldet sie sich zurück und freut sich auf kommende Konzerte und ihr neues Album.

Köln - Nach ihrem überraschenden „Let‘s-Dance“-Aus gönnte sich Michelle (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) erstmal eine Pause und blieb eine ganze Zeit lang offline. Nun meldet sich die Schlagersängerin bei ihren Instagram-Fans zurück - und kündigt Großes an: Mitte Mai komme ihr neues Album raus, außerdem freue sie sich wieder auf der Bühne zu stehen.

Michelle deutsche Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 (Alter 50 Jahre), Villingen-Schwenningen Größe 1,56 m Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey

Wegen Rückenschmerzen: Michelle muss „Let‘s Dance“ vorzeitig abbrechen

Damit hatte wohl keiner gerechnet: Michelle schmiss bei „Let‘s Dance“ vorzeitig hin. Nachdem sich die Schlagersängerin täglich mit Schmerzmitteln durch das Training quälte, zog ihr Arzt schließlich die Reißleine. Sport ist für Michelle (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) erstmal absolut tabu.

Trotz vorzeitigem Aus freute sich Michelle auf ihr Zuhause und ihre Familie, wie sie ihren Fans damals in einer Videobotschaft mitteilte. Dann ist es ruhig auf ihrem Instagram-Account geworden. Jetzt meldet sich die Schlagersängerin wieder zurück - und kündigt Großes an.

Michelle muss „Let‘s Dance“ wegen zu starker Rückenschmerzen aufgeben. Doch die Schlagersängerin ist kein Kind von Traurigkeit und schaut nach vorne. In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass sie sich nun wieder auf ihr Zuhause und ihre Familie freut. (Fotomontage) © Instagram/Michelle & Facebook/Michelle

„Ich hab mich jetzt längere Zeit nicht bei euch gemeldet, weil ich einfach eine Auszeit gebraucht habe“, meldet sich Michelle (Die Künstlernamen der großen Schlagerstars) zurück. Die Schlagersängerin habe die Ruhe genossen, denn in den letzten Monate hatte sie nicht die Zeit gefunden, sich um ihre Freunde und Familien zu kümmern.

„Das habe ich jetzt einfach mal so richtig von ganzem nachgeholt. Das hat mir super gutgetan, aber jetzt geht es wieder an die Arbeit. Das neue Album steht nämlich bevor“, so Michelle aufgeregt. Mitte Mai ist es dann so weit. „Ich freu mich auf alles, was kommt. Wir haben echt extrem viel vorbereitet für euch“, erzählt sie weiter.

„Ich möchte euch meine Songs schenken“: Michelle freut sich endlich wieder auf der Bühne zu stehen

„Ich kann es kaum erwarten, wenn ich endlich loslegen darf“, freut sich Michelle. „Jetzt wird mir so ein bisschen langweilig. Ich möchte jetzt endlich wieder auf die Bühne. Ich möchte euch meine Songs schenken, die neuen Songs und die Alten in einem neuen Gewand. Ich bin sicher, dass ihr sie so toll findet wie ich sie finde“.

Die Songs seien komplett neu zum Leben erweckt worden. „Die alten Fans, die die alten Songs kennen, werden eine mega Freude daran haben nochmal das nachzufüllen, was sie auch damals empfunden haben“, ist sich Michelle sicher.

Frisch verliebt und streng geheim: Marie Reim stellt klar, dass die Identität ihres Neuen erstmal geheim bleibt

Die kommenden Monate werden für alle Fans von Michelle also super spannend. Währenddessen schwebt ihre Tochter auf Wolke Sieben. Marie Reim ist frisch verliebt. Trotz öffentlicher Liebesbekundungen und gemeinsamen Fotos hält die Schlagersängerin private Details über ihren Freund geheim. Und das soll sich auch in nächster Zeit nicht ändern, wie sie nun verrät. Verwendete Quellen: Instagram/michelle_aktuell