Fabian Hambüchen plant völlig neue Karriere mit seiner Verlobten: „Die Idee steht“

Von: Julia Hanigk

Fabian Hambüchen und seine Verlobte lieben Fitness. © Screenshot Instagram/Victoria Feldbusch; Thomas Frey/dpa/picture alliance

Fabian Hambüchen und seine Verlobte lieben den Sport, auf Instagram posten sie oft gemeinsame Workouts. Nun wollen sie ein Fitnessstudio eröffnen.

Wetzlar - Fabian Hambüchen ist das Gesicht des deutschen Kunstturnens, gewann vier olympische Medaillen. Im Januar verlobte er sich mit Fitness-Coach Viktoria Feldbusch. Nun wollen die beiden sogar gemeinsam ein Fitnessstudio eröffnen, wie tz.de berichtet.

Fabian Hambüchen teilte seine Sportler-Erfahrungen bei „The Biggest Loser“

Dass der ehemalige deutsche Turner nichts von seiner Fitness eingebüßt hat, bewies er gerade bei einem Gastauftritt in der Serie „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“. Dort sprach Hambüchen mit den verbliebenen zehn Kandidaten über Disziplin. „Auch ich musste tagein, tagaus meinen inneren Schweinehund überwinden“, so der 34-Jährige gegenüber Sat.1.

Seinen Schweinehund zu überwinden, das kann Hambüchen seit Oktober 2020 auch zu zweit. Denn da lernte er Fitnesscoach Viktoria Feldbusch kennen, der er im Januar 2022 einen Heiratsantrag machte. Auf Instagram zeigen sich die beiden Verlobten immer wieder bei ihren gemeinsamen Workouts.

Fabian Hambüchen und seine Verlobte wollen ein Fitnessstudio eröffnen

Gegenüber der Zeitung Bild erklärte der Turner: „Wir lieben beide das klassische Gewichtheben.“ In Partner-Workouts im CrossFit motivieren sich die beiden - und wollen ihre Leidenschaft nun weiter nach außen tragen. Sie wollen ein Fitnessstudio eröffnen. „Die Idee steht und wir arbeiten kreativ daran weiter“, so Hambüchen. Weitere Details dazu nennt der Sportler aber noch nicht.

Fabian Hambüchen werden wir jedenfalls bald schon wieder in einem sportlichen Wettkampf auf dem TV-Bildschirm sehen. Er tritt gegen den ehemaligen Fußballer Rurik Gislason bei „Schlag den Star“ an.

