„Fällt alles auseinander“: Maite Kelly erklärt, warum Backen bei ihr immer schief geht

Teilen

Maite Kelly feierte gerade ihren 43. Geburtstag. SWR Schlager grüßt das Dezember-Geburtstagskind mit einem passenden Videoclip auf Instagram.

Am 4. Dezember 2022 ist Maite Kelly 43 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat SWR Schlager ihr auf Instagram herzlich gratuliert. Die Grußbotschaft lautet: „Wie gut, dass man sich seine Geburtstagstorte nicht selbst backt. Also hands up: Wer backt unserer Maite eine Megatorte? HAPPY BIRTHDAY TO YOU, liebe Maite!“ Dazu gibt es viele freundliche Geburtstagswünsche von Fans und Followern.

Was es mit dem Backwerk auf sich hat, erklärt sich aus dem passend dazu geposteten Video-Ausschnitt. Hier erklärt die Sängerin, dass sie selbst fürs Backen kein Talent habe. Sie meint: „Backen ist eher Chemie, also man muss sich wirklich an die Rezepte halten“. Sie selbst sei dazu „zu künstlerisch veranlagt“ und meint: „Ich neig dazu, was anzudichten, was, sagen wir so, beim Backen nicht so eine gute Idee ist. Da fällt immer alles auseinander“.

Auch die große Schwester gratuliert

Trotz der mangelnden eigenen Backkünste kann sich die „Rosen sind rot“-Interpretin glücklich schätzen. Viele ihrer Fans kommentieren nämlich, dass sie ihr gern einen Geburtstagskuchen backen würden. So schreibt eine Dame: „Happy Birthday liebe Maite. Ich kann dir gerne eine leckere Torte backen, als gelernte Bäckerin ‘n Klacks.“ Einen Instagram-Geburtstagsgruß für Maite Kelly gab es übrigens auch von ihrer Schwester Patricia (53), die ein süßes Foto mit „Happy Birthday“-Aufschrift gepostet hat.