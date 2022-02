„Falls du noch mal umtauschen möchtest“: Sarah Engels lacht Julian aus, weil er mit Etikett herumläuft

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Julian Engels hat noch das Etikett an seinen Schuhen - Sarah Engels stellt ihn bloß © Instagran / @sarellax3

Mit Sack und Pack begeben sich Sarah Engels und ihre kleine Familie zum Flughafen. Dort kommt es direkt zu einem Fauxpas - Julian Engels hat noch das Etikett an seinen Schuhen. In ihrer Instagram-Story macht sich die Sängerin über ihren Mann lustig.

Sarah Engels (29) gönnt sich eine Auszeit und verreist mit Ehemann Julian und ihren Kindern nach Österreich. Doch schon am Flughafen kommt es zu einem peinlichen Fauxpas: Julian Engels hat vergessen, das Etikett von seinen Schuhen zu entfernen. In ihrer Instagramstory stellt ihn seine Ehefrau Sarah bloß, wie tz.de berichtet.

Julian Engels hat noch das Etikett an seinen Schuhen - Sarah Engels lacht ihn aus

„Hoffe, ich hab nichts vergessen“, sagt die DSDS-Zweitplatzierte noch wenige Stunden zuvor auf Instagram. Zwar hat die Sängerin an alles gedacht, doch ihr Ehemann Julian scheint bei all dem Trubel völlig vergessen zu haben, das Etikett an seinen Schuhen zu entfernen.

„Schatz, falls du die Schuhe nochmal umtauschen willst, wenn wir zurück sind, ne?“, stichelt Sarah Engels gegen ihren Mann. „Ja ja, der tauscht die Sachen dann immer um“, lacht die 29-Jährige weiter. Ob das Etikett so gewollt ist oder Julian es am Ende doch entfernt hat, löst die Zweifachmama nicht auf.

Sarah Engels bestellt sich Skiklamotten nach Österreich

Die kleine Familie scheint gut in Österreich angekommen zu sein. Am nächsten Tag erwartet sie jedoch direkt das nächste Problem: die Skiklamotten, die sich die Familie nach Österreich hat liefern lassen, sind nicht rechtzeitig angekommen! Nun müssen sie sich passende Outfits ausleihen.

Auch im Urlaub scheint Sarah Engels sportlich aktiv zu bleiben. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Solea zeigte sich die Sängerin wieder regelmäßig im Fitnessstudio und stellte dabei ihren After-Baby-Body zur Schau.

Verwendete Quellen: instagram.com/sarellax3