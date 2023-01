„Falsche Welt an Schönheit“: Anna-Carina Woitschack wird ungeschminkt von Fans gefeiert

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack tritt seit dem Liebesaus mit Stefan Mross in einem natürlichen Look auf. Auf Instagram zeigt sich der Schlagerstar oft ungeschminkt. Bei ihren Fans sorgt sie damit für große Begeisterung.

Linz – Für Anna-Carina Woitschack (30) war 2022 kein leichtes Jahr, schließlich gab sie am 11. November die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross (47) bekannt. Mittlerweile hat die sympathische Schlagersängerin aber wieder Grund zur Freude, denn sie hat einen neuen Schatz an ihrer Seite, der ihr ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubert. Ihre neue Liebe mit dem Key-Account-Manager Daniel B. genießt Anna-Carina derzeit in vollen Zügen – und lässt glückerfüllt die Seele baumeln, bevor sie sich schon bald zurück in ihre Karriere stürzt.

„Nicht immer nur wie aus dem Ei gepellt“: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack posiert ungeschminkt

Kennen die Schlagerfans sie meist als top gestylte Spitzenperformerin, zeigt sich Anna-Carina Woitschack in den sozialen Medien derzeit von einer ganz anderen Seite. Mit persönlichen Schnappschüssen lässt sie ihre knapp 100.000 Follower an ihrem Alltag teilhaben und grinst dabei gerne mal ungeschminkt in die Kamera. „Typischer Sonntag. Mädels, wer kennt‘s?“, schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin unter eine Aufnahme, auf der sie mit Augenpads, Pferdeschwanz und im Schlafanzug unter der Bettdecke hervorschaut.

Anna-Carina Woitschack zeigt sich bei Instagram so natürlich wie noch nie. Die Schlagersängerin wird von ihren Fans dafür gefeiert, dass sie ungeschminkt vor die Kamera tritt. © Screenshot/Instagram/anna.carina.woitschack (Fotomontage)

Ihr großes Idol nach der Trennung von Stefan Mross so natürlich zu sehen, gefällt den Fans von Anna-Carina Woitschack ausgesprochen gut und eine von ihnen lässt der „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin auch prompt ein Kompliment zukommen. „Danke, dass du hier auch Einblicke in die Realität gibst und dich nicht immer nur wie aus dem Ei gepellt zeigst“, liest sich die Nachricht, die Anna-Carina neben einem Foto im Kapuzenpulli in ihrer Instagramstory teilt. „Leider gibt‘s mittlerweile zu viele Menschen auf Social Media, die eine falsche Welt an Schönheit vermitteln“, schwärmt die Bewunderin, „Umso toller finde ich es, wenn es Menschen wie dich gibt, die sich auch mal so zeigen, wie sie sind, ungeschminkt und ganz natürlich.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack – mit einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an: Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte dort auch Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar schlechthin. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt: Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“.

„Voller Vorfreude“: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack fiebert neuen Projekten entgegen

Bei aller Aufregung über ihren relaxten Look geht es für Anna-Carina aber schon bald wieder ans Eingemachte. Denn die Schlagersängerin veröffentlicht am 27. Januar ihre neue Single „Das Beste“ und wird sich dafür garantiert wieder in Schale werfen und die Bühne im schicken Ensemble rocken. „Ich bin voller Vorfreude auf alles, was in den nächsten Wochen ansteht“, fiebert sie ihren neuen Projekten entgegen und posiert dafür in Leggings und orangen Socken auf dem Wohnzimmerteppich – tauscht diese aber bestimmt bald schon gegen ein glitzerndes Abendkleid.

Nachdem der Trennungsschmerz endlich verflogen scheint und sie das Liebesaus mit Stefan Mross im Jahr 2022 lassen konnte, probiert sich Anna-Carina stilmäßig aus. Die blonde Haarpracht und ihre sympathische Art sind selbstverständlich unverändert geblieben, doch sie scheut sich nicht vor aufregenden, neuen Looks. Während es in Herzenssachen auch endlich wieder rund für sie läuft, scheint es so, als wäre Anna-Carina Woitschack bei der Tour mit Stefan Mross nicht mehr dabei. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack