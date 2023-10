Falsches Rezept für Königsberger Klopse: Mario Barth von Fan verklagt

Seit Juli können die Fans von Mario Barth die Lieblingsgerichte des Comedians nachkochen. Doch das Kochbuch des TV-Stars kommt nicht bei allen gut an. Ein Rezept sorgte für mächtig Ärger.

Berlin – Mario Barth (50) hätte wegen eines fehlerhaften Rezepts für Königsberger Klopse fast eine Klage am Hals gehabt. Das erzählte der Komiker im Podcast mit Barbara Schöneberger (49). Ende Juli ist das Kochbuch des Berliners erschienen, bereits davor habe es demnach den Versuch eines Lesers gegeben, per Rechtsanwalt eine Unterlassung des Buches zu erwirken.

Wegen Königsberger Klopse: Mario Barths Kochbuch sorgt für Diskussionen

Zuletzt konnten die TV-Zuschauer immer wieder beobachten, dass der Comedian seine Handgriffe in der Küche durchaus beherrscht: So kochte Mario Barth vor einigen Wochen z. B. vor laufender Kamera im „ZDF-Fernsehgarten“. Trotzdem löste sein Kochbuch nicht nur Begeisterung aus. Nachdem die Presseexemplare herausgegeben worden waren, sei ein Streit entfacht, erinnert sich der Komiker in Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“.

So habe Mario Barths Rezept für Königsberger Klopse für reichlich Wirbel gesorgt. Denn die Kochanleitung enthielt Kalbsfleisch, obwohl in der klassischen Zubereitung Schweinefleisch verwendet wird. Der TV-Star berichtet weiter, dass er das umstrittene Rezept jedoch mit dem Titel „Königsberger Klopse, wie ich sie mag“ versehen habe – weswegen die Klage in seinen Augen keinen Sinn ergeben hätte.

Mario Barths Kochbuch war Wunsch der Follower

Die Idee für sein Kochbuch hatte der 50-Jährige im Mallorca-Urlaub mit seinen Freunden. „Ich bin der Einzige in meinen Freundeskreis, der kochen kann“, meint der Comedian. Das zubereitete Essen habe er dann immer gepostet. Dadurch seien immer mehr Nachfragen seiner Fans nach den Rezepten gekommen, erläutert er. Deshalb habe er beschlossen, die Zubereitungsweisen seiner Gerichte aufzuschreiben und ein Kochbuch herauszubringen.

Vor Kurzem brachte Mario Barth ein Kochbuch heraus. Sein Rezept für Königsberger Klopse sorgte dabei für mächtig Ärger. © IMAGO / Future Image

Mit seinen Ideen und Aussagen macht der Komiker immer wieder von sich reden: Zuletzt bezeichnete Mario Barth junge Leute z. B. als „Generation Feuchttücher“. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 257)