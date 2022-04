Falsches Versprechen vor „Beatrice Egli Show“? Schlagerfans warten vergeblich auf „absoluten Weltstar“

Beatrice Egli kündigte für ihre MDR-Schlagershow Großes an. Sie freue sich, einen Weltstar bei sich auf der Bühne begrüßen zu dürfen, hieß es. Tatsächlich performte dann allerdings nur „der Sohn von“ bei der „Beatrice Egli Show“.

Berlin - Am 23. April war es endlich so weit: Die „Beatrice Egli Show“ ging auf Sendung. Bei der Gästeliste setzte die Schlagersängerin auf alte Bekannte wie Kerstin Ott, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Allerdings kündigte Beatrice Egli (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) im Vorfeld auch einen „absoluten Weltstar“ an. Wie sich herausstellte, war dieses Statement dann doch stark übertrieben.

Beatrice Egli lässt ihre Fans rätseln - Wer ist der Überraschungsgast für ihre Show?

Nachdem Giovanni Zarrella und Ross Antony eine TV-Show mit ihrem eigenen Namen im Titel bekommen haben, zieht nun auch Beatrice Egli (Leben und Karriere der Schlagersängerin) nach. Aus „SWR Schlager - Die Show“ wird jetzt die „Beatrice Egli Show“. Die TV-Show „ist auf Beatrice Egli als Gastgeberin zugeschnitten“, lässt der Sender schon vor der TV-Ausstrahlung wissen.

Was eine üppige Gästeliste angeht, steht sie den alten Showhasen übrigens in nichts nach: Auch Beatrice Egli setzt auf namhafte Musik-Acts und erstklassige Unterhaltung. So standen unter anderem Kerstin Ott, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Ross Antony oder Andreas Gabalier auf der Bühne. Außerdem versprach sie „einen absoluten Weltstar“ als Überraschungsgast.

„Einen Gast habe ich euch noch nicht verraten“, so Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) wenige Tage vor der TV-Ausstrahlung in ihrer Instagram-Story. Doch die Schlagersängerin macht es bis zuletzt spannend und verriet lange nicht, um wen es sich handelt. Einen kleinen Hinweis gab es dann aber doch: „So viel sei gesagt: Er ist ein absoluter Weltstar. Seine Stimme ist wirklich magisch“.

Einen absoluten Weltstar bei der „Beatrice Egli Show“. Wer könnte das sein? Robbie Williams, Paul McCartney oder vielleicht Elton John? Fans waren super gespannt auf den mysteriösen Überraschungsgast. Doch als Beatrice Egli am 23. April ihre Gäste begrüßte, standen dann doch wieder die üblichen Verdächtigen auf der Bühne. Einzig Art Garfunkel Jr. fiel ein wenig aus der Reihe.

Trotz irreführender Ankündigung: Fans feiern die „Beatrice Egli Show“

War Art Garfunkel Jr. der versprochene Weltstar? Der Sohn Art Garfunkel hat zweifelsohne das Talent seines Vaters geerbt - schließlich stand er schon als Kind mit ihm auf der Bühne. Im Sommer 2021 erschien sein erstes Schlager-Album, die Hits seines Vaters auf Deutsch neu interpretiert. Allerdings konnte er damit keine signifikanten Charterfolge erzielen.

Art Garfunkel Jr. ist ein talentierter Musiker - keine Frage. Ihn aber als „absoluten Weltstar“ zu bezeichnen, ist dann doch - milde gesagt - etwas übertrieben. Den TV-Zuschauern schien das falsche Versprechen allerdings nicht viel auszumachen. Die Quoten sprechen eindeutig für die „Beatrice Egli Show“ und auch die Kommentare im Netz sind fast ausschließlich positiv.

„Bin sehr glücklich“: Schlagerstar Beatrice Egli küsst Andreas Gabalier öffentlich

Eine kleine Überraschung gab es dann aber doch. Beatrice Egli konnte ihre Freude, Andreas Gabalier wiederzusehen, einfach nicht zurückhalten. Am Samstag gab es bei der „Beatrice Egli Show“ nicht nur rührende Worte für den Volks Rock ‚n‘ Roller, sondern auch ein Küsschen. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell, MDR/Beatrice Egli Show