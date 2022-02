„Fame um jeden Preis“: RTL-Zuschauer denken, Amira Pocher macht alles für Aufmerksamkeit

Von: Matthias Kernstock

Will Oliver Pochers Ehefrau Amira Pocher (29) Fame um jeden Preis? Die Zuschauer von „Let‘s Dance“ werfen der Influencerin Talentfreiheit vor und kritisieren die Dauerpräsenz der Klagenfurterin im TV. Ein Stimmungsbild aus den Sozialen Netzwerken.

Köln - Am Freitagabend (20.15 Uhr, RTL) startete die 15. Staffel von „Let‘s Dance“ (hier alle News dazu). 4,39 Millionen Menschen sahen, wie Oliver Pochers Ehefrau, Amira Pocher, im roten Satinkleid über das Parkett schwebte. Die gebürtige Österreicherin bescherte RTL zwar starke Einschaltquoten, doch viele TV-Zuschauer fragen sich, warum die 29-Jährige überhaupt Teil der Show ist, wie tz.de berichtet.

Amira Pocher Moderatorin Ehepartner Oliver Pocher Geburtsort Klagenfurth am Wörthersee Kinder Zwei Söhne

Amira Pocher tanzt bei „Let‘s Dance“ mit Massimo Sinató

14 Stars wollen sich die Krone 2022 bei „Let‘s Dance“ (hier alle Prominenten) sichern. Neben Schlagerstar Michelle rückte Amira Pocher direkt nach Folge eins in den Mittelpunkt der Berichterstattung. Die ehemalige Visagistin, die Ehemann Oliver Pocher über die Flirtapp „Tinder“ kennenlernte, tanzt in Staffel 15 an der Seite von Massimo Sinató.

Der Profitänzer verhalf bereits Zirkusdame Lili Roncalli zum Gewinn. Die Chancen für eine erfolgreiche Teilnahme an der Tanzshow mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski stehen also gut für die Frau, die mit 15 Jahren kurzzeitig in einem Kriseninterventionszentrum lebte.

Kann Amira Pocher (rechts) „Let‘s Dance“ 2022 gewinnen? Die Fans diskutieren. © RTL+

„Fame um jeden Preis“: Zuschauer von „Let‘s Dance“ werfen Amira Pocher Talentfreiheit vor

Doch während Amira Pocher bei „Let‘s Dance“ das Goldene Ticket bekam, füllten sich die Kommentarspalten in den Sozialen Netzwerken. Viele Fans werfen der „Prominent“-Moderatorin vor, „Fame um jeden Preis“ haben zu wollen. Ein Vorwurf, den die Österreicherin nicht das erste Mal hören dürfte.

Ihren ersten TV-Auftritt hatte Amira Pocher in der Show ihres Mannes. 2020 war sie Teil von „Pocher vs. Wendler“. Ein möglicher Grund, warum sich Amira Pocher bei Facebook „Talentfreiheit“ vorwerfen lassen muss? Fest steht: Danach folgten Auftritte im ZDF („Das Spiel beginnt“) und „5 gegen Jauch“. Mittlerweile moderiert die schlagfertige Influencerin auch das Starmagazin „Prominent“ bei Vox. Von „Talentfreiheit“ zu sprechen wird der Moderatorin also nicht gerecht.

Lob für Amira Pocher bei Twitter

Die Meinungen der RTL-Zuschauer zu Amira Pocher sind gespalten. Neben der Kritik bekommt die Frau, die seit Monaten im Haus von DSDS-Gewinner Pietro Lombardi wohnt, auch Lob zugesprochen. „Ich werde diese Staffel anschauen, einzig wegen der wunderschönen Amira Pocher“, schreibt „Big Brother“ bei Twitter.

„Amira Pocher ist die neue Favoritin“, kommentiert ein anderer User. Bei der diesjährigen Staffel von „Let‘s Dance“ tanzen die Promipaare in elf Runden um die Wette, bevor es am 20. Mai 2022 in der finalen Folge 12 um die Tanzkrone geht (so sehr leidet Amira Pocher unter hartem Training mit Massimo).

Die Facebook-Community ist wegen Amira Pocher bei „Let‘s Dance“ gespalten. © Screenshot Facebook

