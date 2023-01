Schweinsteiger packt über Beziehung zu Ana aus: „Um die Wahrheit zu sagen, ich wollte es nie sagen, aber ...“

Von: Andreas Knobloch

Basti Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic. © Imago / APress International

Bastian Schweinsteiger hat in einem Podcast über sein Familienleben gesprochen und über das erste Date mit Ana, als auch über das Tennisspielen ausgepackt.

Artikel vom Februar 2022: München - FC-Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger war im FC-Bayern-Podcast zu Gast. In der 25. Folge plauderte er über seine Karriere. Während die meisten Fans wohl einiges aus seiner aktiven Zeit schon wissen, plauderte er nun auch über sein Privatleben nach der aktiven Laufbahn aus dem Nähkästchen. Interessant wurde es, als ihm eine Zuschauer-Frage vorgelesen wurde: „Was machst du eigentlich den ganzen Tag?“ Schweinsteiger hält mit der Antwort nicht zurück und gibt spannende Einblicke in seine Freizeit und sein Familienleben. Er spricht über seine Kinder, Ana Ivanovic und seine Hobbys .

Der Weltmeister von 2014 meint: „Mir wird nicht langweilig, es ist nicht so, dass ich faul auf dem Sofa rumliege und Fußball gucke. Mit Kindern hast du immer Beschäftigung. Ich versuche mich fit zu halten, fahre Ski, gehe Tennis und Golf spielen.“ Klingt noch nicht sonderlich überraschend, doch eine Sache wussten vielleicht nicht viele: „Gehe gerne spazieren in Wäldern, in den versteckten Ecken bei uns in Bayern.“ Treffen mit Leuten und ständiger Kontakt zu seinen Partnern und Sponsoren stehen auch auf dem Plan.

Bastian Schweinsteiger: Über Leben von Frau Ana könnte man „mehrere Bücher“ schreiben

„Für mich ist schon wichtig, was zu erreichen, das war es schon als Spieler“, sagt Schweinsteiger, der sich sehr auf seine Familie konzentriert und den ARD-Job weiter forciert. „Ich bin aktuell sehr glücklich und zufrieden“, meint Schweinsteiger, und lässt die Frage, wo er sich in zehn Jahren sieht, unbeantwortet. Auch den Trainerjob kann er sich im Moment nicht vorstellen, weil er nicht 365 Tage am Platz stehen will.

Über sein neues Buch spricht Schweinsteiger, die Biografie verfasst von Martin Suter. In der auch das Leben von und mit Ana Ivanovic eine Rolle spielt. „Ich wollte, dass auch ihre Geschichte erzählt wird“, sagt der Ex-Bayern-Star. „Meine Frau hat ein tolles Leben erlebt. Eigentlich kannst du mehrere Bücher über meine Frau schreiben“. Wie war das erste Date wird Schweinsteiger gefragt?

Schweinsteiger packt über erstes Date mit Ana in New York aus

Es war in New York. „Es hat sich so ergeben, es war auch Zufall dabei, wobei ich an Zufälle nicht glaube, das war bestimmt. Wir sind beim ersten Date spazieren gegangen. Ich habe nicht so gut Englisch gesprochen damals. Von den ersten zehn Minuten hat Ana 9 Minuten 20 Sekunden gesprochen und ich nur 40“, gibt Schweini preis. „Es war ein besonderer Moment und ich kann mich an alles erinnern“, so Schweinsteiger, der meint, dass sie jetzt sowohl Englisch als auch Deutsch miteinander sprechen. „Sie versteht Deutsch, bei Bairisch wird es schwierig. Die Kinder sprechen mittlerweile vier Sprachen, ich hoffe, es kommt noch bairisch dazu, dann werden es fünf“, so der gebürtige Bayer über den gemischten Haushalt mit Serbin Ana.

Schweinsteiger über Ana: „Ich wollte es ja nie sagen, aber ...“

Im Anschluss wird eine Sprachnachricht von Ana eingespielt, in der sie erzählt, dass Ex-Fußballer Basti das Tennis-Match gegen Ex-Tennis-Profi Ivanovic nur aufgrund seiner Schuhe verloren hat und ob er bereit für ein Rematch wäre? „Ja, das war auch so“, meint Schweinsteiger auf die Schuh-Frage. „Erstens hat sie einen falschen Platz ausgesucht, und sie ist dafür verantwortlich, Equipment zu organisieren. Der Schuh von mir war überhaupt nicht für den Platz bestimmt. Ich habe neue Schuhe gekauft für die Revanche. Es liegt nicht immer an den Schuhen.“

Und dann erklärt Schweini noch das Tennis-Geheimnis aus dem Hause Schweinsteiger/Ivanovic. „Um komplett die Wahrheit zu sagen, ich wollte es ja nie sagen, aber ich bin in jedem Spiel automatisch 30:0 in Führung und muss dann alles reinwerfen. Jemals gewonnen hab ich nicht, ich bin mal nahe dran gewesen, aber wenn die Chefin anzieht, dann hast du keine Chance.“ Sollte er jemals gewinnen, werde er es bestimmt posten. (ank)