Familie lädt ein: Fans können Karel Gotts fünften Todestag in seinem privaten Haus verbringen

Teilen

Karel Gotts Witwe will mit den Anhängern des Schlagerstars trauern. Dafür öffnet sie sogar ihre ganz privaten Türen.

Prag – Karel Gott (1939-2019) verstarb bereits am 1. Oktober 2019 im Alter von 80 Jahren, doch seine Fans und auch seine Ehefrau trauern noch immer. Der legendäre Musiker, der sich in Deutschland als die „goldene Stimme aus Prag“ einen Namen in der Musikbranche machte, erlag vor vier Jahren einer akuten Form von Leukämie. An seinem fünften Todestag im nächsten Jahr will seine Witwe gemeinsam mit seinen Fans des Sängers gedenken.

Karel Gott: Witwe lädt Fans zu Todes- und Geburtstag in seine Villa ein

Zu diesem Zweck öffnet Ivana Gottova (47), die Witwe von Karel Gott, im nächsten Jahr die Türen zu seiner Villa in Prag, in der er von 1974 bis zu seinem Lebensende gewohnt hat. Der 1. Oktober 2024 wird der fünfte Todestag des „Biene Maja“-Sängers sein, den Gottova nicht allein verbringen will. Stattdessen möchte sie die Fans ihres verstorbenen Mannes daran teilhaben lassen.

Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben Fotostrecke ansehen

Auf Facebook verkündete sie ihre Pläne für den kommenden Todestag von Karel Gott: „Ich habe zusammen mit meinen Töchtern beschlossen, dass wir zu Karels nicht mehr erlebtem fünfundachtzigsten Geburtstag und dem fünften Jahrestag seines Abschieds unser Haus in der Straße Nad Bertramkou zugänglich machen.“ Sie ist sich sicher, dass sich Karel darüber gefreut hätte, die Öffentlichkeit in seinem Haus willkommen zu heißen.

Darum liebte Karel Gott seine Prager Villa so sehr

Karel Gott lebte 45 Jahre in dem Haus in Prag, das er nach eigenen Angaben 1974 einem Musikproduzenten abkaufte. 2014 verriet er „Bild“, dass er hier bis zu seinem Lebensende wohnen bleiben wolle. Gesagt, getan. Nach der Hochzeit mit der 37 Jahre jüngeren Ivana zog auch diese dort ein. Die gemeinsamen Töchter Charlotte (17) und Nelly (15) betrachten die Villa als ihr Elternhaus.

Eine ganze Menge Erinnerungen also, die in dem Haus mit der guten Lage auf einem Berg mit Blick auf Prag hängen. Das sieht auch Dominika Gottova (50), Karels erstgeborene Tochter so, die nicht will, dass die Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen bekommt.

Sie soll laut „Bild“-Informationen nicht damit einverstanden sein, dass die Privaträume ihres Vaters präsentiert werden. Wie es Fans möglich sein wird, Karel Gotts Villa zu besuchen, und was das etwa kosten soll, ist noch nicht bekannt. Auch Schlagerstar Heintje bereitete zuletzt Sorgen, als er von seiner Krebserkrankung berichtete. Verwendete Quellen: bild.de, Facebook