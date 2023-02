„Familienkutsche“: Pietro Lombardi und Laura kaufen sich gemeinsames Auto

Wegen dem Familienzuwachs brauchen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi ein größeres Auto. Den Autokauf zeigt die Mutter in ihrer Instagram Story

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) haben vor einigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. 30-Jährige hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind ist ein Sohn. Das Paar teilt gerne ihren Alltag auf Instagram. So zeigten sich die beiden nun beim Kauf eines neuen Autos.

Laura Maria Rypa postete in ihrer Instagram Story ein Selfie-Video mit sich selbst und Pietro. Darüber schrieb sie: „Heute schauen wir nach einem neuen Auto für die ganze Familie.“ Zwar hat die frisch gebackene Mutter bereits ein Auto, doch sie braucht ein Größeres. In ihrer Story erklärt die die genauen Gründe für die Anschaffung des neuen Autos: „Obwohl ich schon ein relativ großes Auto habe wird es eng mit der Hundebox, Kinderwagen etc.“ In ihrer Story zeigen die beiden ein großes, silbernes Auto und die Mutter meint dazu: „Richtige Familienkutsche, richtig gut“.

Die Fans sind begeistert von den Baby-Fotos

Die Fans lieben die Updates über das Familienleben der 30-jährigen und des DSDS-Jurors. So postet die Freundin von Pietro Lombardi seit der Geburt ihres Kindes Schnappschüsse von ihm. Jedoch zeigen die Eltern nie das Gesicht des Kleinen. Insbesondere ein neues Foto von dem Kopf und dem Ohr des Babys kommt sehr gut bei den Fans an: „Einmal an diesem Kopf riechen ochhhh“. Ein anderer Fan schreibt darunter: „Ihr seid so eine süße Familie und macht das alles ganz klasse“. Die Follower freuen sich bereits auf weitere Neuigkeiten.