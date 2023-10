Cyberangriff auf König Charles: Pro-Russische Hacker nehmen Royal Family ins Visier

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. ist mit einer politischen Aussage in den Fokus von Hackern geraten. Ein Angriff richtete sich gegen die Webseite des Königshauses. Ein erster Warnschuss?

London – Die Netzkriminalität kennt kein Erbarmen für die britischen Royals. Den Unmut bezahlter Hackerbanden hat König Charles III. (74) mit einer Äußerung auf sich gezogen, die laut The Telegraph und ABC News im politischen Fahrwasser einzuordnen ist. Dabei geriet die Webseite der königlichen Familie ins Visier.

König Charles und die Royal Family wurden Opfer eines gezielten Cyberangriffs

Die Webseite royal.uk der königlichen Familie wurde laut Medienberichten von der pro-russische Hacktivistengruppe Killnet angegriffen, die die Verantwortung für den Ausfall durch einen Denial-of-Service-Angriff (DoS) übernahm. Der Buckingham-Palast wollte sich zunächst nicht zu den Vorfällen äußern, doch Fakt ist, die Seite wurde von Datenprofis lahmgelegt und war über eine Stunde lang nicht zu erreichen.

Was einigermaßen harmlos klingt, ist es aber nicht. Bei einem DoS wird eine Webseite mit massivem Datenverkehr bombardiert. Wie ein Insider mitteilte, kam es jedoch zu keinem Zugriff auf die Systeme oder Inhalte des Palastes. Die Website royal.uk ist die Hauptseite der königlichen Familie im Internet und enthält zahlreiche Informationen, von Biografien und der Thronfolge bis hin zum Gerichtsrundschreiben und dem königlichen Tagebuch zukünftiger Verlobungen und könnte als Eingangstor zu brisanten Daten genutzt werden.

Denial-of-Service-Angriff DoS-Angriffe überschwemmen Hosts oder Netzwerke mit Datenverkehr bis zu dem Punkt, an dem sie abstürzen oder nicht reagieren können, erklärt die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des Department of Homeland Security. Websites, E-Mail- und Online-Konten können gezielt angesprochen werden.

König Charles und die Royal Family haben sich eindeutig für die Menschlichkeit ausgesprochen

In einer historischen Rede hatte sich König Charles vor dem französischen Senat während seines Staatsbesuchs in Frankreich Ende September hatte Charles sich eindeutig solidarisch mit der Ukraine positioniert. Die weitreichenden Bemerkungen – sowohl auf Französisch als auch auf Englisch – bezogen sich auf den anhaltenden Krieg und unterstützten die Ukraine entschieden. Im März hatte Thronfolger Prinz William (41) eine Überraschungsreise nach Polen unternommen, um den Menschen für ihre „Menschlichkeit und Gastfreundschaft“ während der anhaltenden Krise in der benachbarten Ukraine zu danken.

Davor kann König Charles nicht die Augen verschließen: Angriffe auf die königliche Webseite erfordern seine Aufmerksamkeit (Fotomontage). © Lino Mirgeler/dpa & Thibault Camus/dpa

Obwohl das britische Königshaus es traditionell vermeidet, politische Meinungen zu äußern, unterstützt die Familie die Ukraine inmitten der anhaltenden Invasion. König Charles begrüßte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) zu seinem ersten Treffen im Februar im Buckingham Palace und verbrachte einige Wochen später Zeit mit ukrainischen Militärrekruten, die bei der britischen Armee und internationalen Partnerstreitkräften trainierten. Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hatte schon mit subtiler Symbolsprache vorgelegt und ihre Solidarität gezeigt, indem sie ihre Garderobe und Dekor in den Farben der Ukraine wählte. Verwendete Quellen: people.com, telegraph.co.uk