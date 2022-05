„Nur Handtuch um“: Helene Fischer wurde beim Saunabesuch von Fan erkannt

Von: Lisa Klugmayer

Dieses Fan-Treffen vergisst Helene Fischer wohl nie. Die Schlagersängerin wurde nämlich in der Sauna erkannt - halbnackt und nur mit einem Handtuch bedeckt. Heute kann sie aber über das ungewöhnliche Treffen lachen.

München - Helene Fischer ist Deutschlands größter Schlagerstar. Bei all dem Wirbel um ihre Person ist ihr ihr Privatleben allerdings heilig. Einfach vor die Tür gehen, ohne erkannt zu werden? Für Helene Fischer mittlerweile unmöglich. Doch schon am Anfang ihrer Karriere wurde sie öfters mal in der Öffentlichkeit erkannt - einmal sogar halbnackt in der Sauna.

Von fremden Menschen erkannt und angesprochen werden? Für Helene Fischer (Alle Infos zur deutschen Schlagersängerin) war dies am Anfang ihrer steilen Karriere ein sehr ungewohntes Gefühl, wenn auch nicht unbedingt unangenehm. „Aber ehrlich gesagt, freue ich mich da auch ein bisschen drüber. Es ist nicht so, dass es aufdringlich wird“, so Helene Fischer in einem früheren Interview mit dem NDR.

Helene Fischer bei einem Auftritt in Ischgl im Jahr 2018. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Allerdings wurde Helene Fischer auch einmal halbnackt in der Sauna von einem Fan angesprochen - einem Ort, an dem man eigentlich lieber seine Ruhe hat. „Ich war in einer Sauna und habe nur mein Handtuch um mich gehabt. Und dann kam ein älterer Herr auf mich zu und hat ein bisschen gezögert, aber hat dann gefragt: ‚Sind Sie nicht die Frau Fischer‘“, erinnerte sich die Schlagersängerin.

„Sowas kommt nicht oft vor“: Helene Fischer kann über ungewöhnliches Sauna-Erlebnis lachen

Doch Helene Fischer (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) blieb trotz spärlicher Bekleidung höflich und kann über die ungewöhnliche Begegung lachen, wie sie weiter erzählt. „Dann hat er so mit mir angefangen zu plaudern. Wir beide standen da nur mit unserem Handtuch. Sowas kommt nicht oft vor, aber das finde ich ganz süß eigentlich.“

Apropos halbnackt: Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz ist sich sicher, dass sich auch Helene Fischer für den richtigen Geldbetrag einen OnlyFans-Account zulegen würde. Wenn der Preis stimmt, würde auch „Helene Fischer ihre Nippel zeigen“, sagt er. Verwendete Quellen: Interview mit NDR