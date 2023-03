Fan-Event mit Stefanie Hertel Ende April

Teilen

Wenn Stefanie Hertel ABBA-Songs singt, dürften die Herzen der Fans höher schlagen. Im Rahmen ihrer Musical-Rolle plant die Sängerin noch etwas ganz Besonderes. © IMAGO/STAR-MEDIA

Wenn Stefanie Hertel ABBA-Songs singt, dürften die Herzen der Fans höher schlagen. Im Rahmen ihrer Musical-Rolle plant die Sängerin noch etwas ganz Besonderes.

Bald wird Stefanie Hertel (43) im Musical „Mamma Mia!“ als „Tanja“ auf der Bühne stehen. Allein dieser Umstand dürfte die Fans des Schlagerstars sehr freuen. Und auch die Sängerin selbst ist aufgeregt und glücklich, diese Rolle spielen und singen zu dürfen. Auf der Musical-Website wird sie so zitiert: „MAMMA MIA! ist für mich das Nonplusultra, schon deshalb, weil ich der größte ABBA-Fan bin.“

Nur an ausgewählten Terminen im April wird sie in der „Neuen Flora“ die Hits der beliebten Kultband singen. Auf ihrem Instagram-Account hat die gebürtige Vogtländerin schon Fotos von den Proben geteilt und selbst ordentlich die Werbetrommel gerührt. In einem Video wendet sie sich mit den folgenden Worten an ihre Fans: „‚Mamma Mia!‘ ist für mich eine riesengroße Party, geile Musik und immer wieder ‚Super Trouper‘“.

„Jetzt schon eine tolle Tanja!“

Ende April gibt es dann noch ein ganz besonderes Schmankerl für die Fans der blonden Sängerin. Wer mag, kann ab 424 Euro ein Event-Paket buchen, in dem nicht nur Anreise und Übernachtung, sondern auch ein persönliches Treffen mit Stefanie Hertel inbegriffen ist. Das berichtete die Website „Schlagerprofis.de“ vor Kurzem. Auf dem Instagram-Profil der Sängerin freuen sich die Follower jedenfalls bereits jetzt auf das Musical. Ein User kommentiert sogar: „Du bist für mich jetzt schon eine tolle Tanja!“