Fan von Helene Fischer beschwert sich über überteuerte Tour: „Wasser kostet fünf Euro“

Helene Fischer würde für das erste Konzert ihrer „Rausch“Tour viel gelobt. Einzig die Getränke- und Merchandise-Preise stehen in der Kritik.

Hamburg ‒ 70 Konzerte, Cirque du Soleil und diverse ausverkaufte Hallen. Die Rausch-Tour 2023 von Helene Fischer wurde mit viel Spannung erwartet und startete am Dienstagabend in der Hamburger Barclays-Arena. Neben viel Lob für die spektakuläre Tour gab es allerdings auch einen Kritikpunkt.

Schon beim XXL-Konzert 2022 auf dem Münchner Messegelände in Riem vor über 100.000 Fans hat es Kontroversen um das VIP-Angebot gegeben. Ein Fan beschwerte sich damals über Engpässe beim Essensangebot und die Organisation der Sitzplätze. Fischers Caterer musste damals sogar Stellung beziehen. Dabei hatten zwei VIP-Tickets ca. 1.300 Euro gekostet.

Bei der aktuellen Tour sind es nicht die VIP-Fans, die sich über überteuerte Leistungen beschweren, sondern diejenigen Zuschauer, die auf das reguläre Getränke- und Speiseangebot angewiesen sind. So heißt es schon nach dem ersten von 70 Konzerten in einem Tweet, dass ein Wasser fünf Euro kosten würde. Auch über die Preise der Merchandise-Artikel wird sich gewundert. Hoodies mit Fischer-Motiv sollen 80 Euro kosten, einfache weiße T-Shirts sind für 45 Euro zu haben.

