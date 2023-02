Fans atmen auf! Zusatztermine für Beatrice Eglis „Volles Risiko“-Tour

Endlich wieder Tickets! Schlager-Star Beatrice Egli (34) hat vier neue Zusatztermine für ihre „Volles Risiko“-Tour angekündigt.

Tickets für ein Konzert des Lieblings-Stars zu bekommen, ist oft gar nicht so einfach. Denn häufig sind die begehrten Karten bereits nach wenigen Minuten oder Stunden ausverkauft! Schlager-Fans von Beatrice Egli können aber vorerst aufatmen: Die Schlagersängerin hat vier Zusatztermine für ihre „Volles Risiko“-Tour angekündigt. Die neuen Konzerte finden am 13.11. in Würzburg, am 14.11. in Saarbrücken, am 15.11. in Freiburg und am 16.11. in Siegen statt. Die „Volles Risiko“-Tour wird von der heute erscheinenden Single und dem neuen Album „Balance“ begleitet.

Dort präsentiert sich Egli gewohnt lässig in weißem Anzug und sehr offenherzig – offensichtlich gelingt es ihr richtig gut, in der „Balance“ zu bleiben. Ganz schön viele Neuigkeiten für die Fans der DSDS-Gewinnerin! Der Vorverkauf für die Tickets zu den neu veröffentlichen Terminen der Tour wurde bereits am Freitag, dem 24.2.2023 um 10 Uhr von Eventim freigeschaltet. Wer also ein Konzert der Sängerin nicht verpassen möchte, der sollte nicht zu lange warten!

Würzburg, Saarbrücken, Freiburg und Siegen – neue Termine in ganz Deutschland!

Beatrice Egli ist trotz ihres noch jungen Alters schon routiniert im Show-Geschäft. 1988 in der Schweiz geboren, begann sie bereits mit 14 Jahren Gesangsunterricht zu nehmen. Zunächst machte sie zwar eine Ausbildung zur Frisörin und Schauspielerin. Doch schon bald wurde sie als Schlagersängerin in der Schweiz bekannt. 2013 kam dann auch der große Durchbruch in Deutschland: In der zehnten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Mit einer Ausnahme erhielt sie bei allen Mottoshows die meisten Zuschaueranrufe!

Ihre erste Single „Mein Herz“ stieg bereits in der ersten Verkaufswoche auf Platz eines der Singlecharts ein. 2014 gewann sie sogar einen Echo Pop als Newcomerin des Jahres. Zuletzt von ihr erscheinen ist 2021 das Album „Alles, was du brauchst“. Fans erwarteten daher sehnsüchtig ein neues Album der Sängerin und natürlich auch die Möglichkeit, ein Konzert besuchen zu können. Das beides nun gleichzeitig passiert – ein neues Album und neue Konzerte – ist wirklich ein wahrer Glücksfall!