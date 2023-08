Tränen-Auftritt in Köln: Helene Fischer weint vor tausenden Fans auf der Bühne

Von: Jonas Erbas

Helene Fischers Konzerte sorgen bei ihren Fans für große Gefühle. Während eines Auftritts in Köln zeigte sich die Schlagerqueen nun selbst ganz emotional.

Köln – Seit dem 25. August bestreitet Helene Fischer (39) die zweite Hälfte ihrer „Rausch“-Tour, welche die Schlagerqueen zunächst nach Köln führte. Mit ihren Fans teilte die „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin dort einen emotionalen Moment, der wohl nicht nur die 39-Jährige zu Tränen rührte.

Schlagerqueen Helene Fischer kommen live die Tränen

Für Helene Fischer ist die Sommerpause vorbei, der Tour-Alltag geht seit einigen Tagen weiter. Bis zum 2. September steht die Nummer-eins-Interpretin noch in Köln auf der Bühne, bevor die restlichen Konzerte in Wien, Zürich, München und Frankfurt anstehen. Trotz unzähliger absolvierter Auftritte hat sich bei der 39-Jährigen allerdings noch keine dröge Show-Routine eingestellt – im Gegenteil: Kein Konzert gleicht dem anderen.

Davon wurden jüngst auch die Konzertbesucher in Köln Zeuge: Während Helene Fischer ihre Ballade „Luftballon“ zu ruhiger Live-Klavierbegleitung sang, kullerten dem Schlagerstar dicke Tränen über die Wangen, wie mehrere Konzertmitschnitte auf TikTok oder YouTube zeigen. In den Videos ist zu sehen, wie sich die Sängerin mehrmals übers Gesicht wischt und sichtlich mit ihren Gefühlen ringt.

Die verbleibenden Termine der „Rausch“-Tour 5. September bis 10. September: Wien

19. September bis 24. September: Zürich

26. September bis 1. Oktober: München

3. Oktober bis 8. Oktober: Frankfurt

Emotionaler Song: Schon im Studio brach Helene Fischer in Tränen aus

Helene Fischers „Luftballon“-Darbietung geht auch den Anwesenden unter die Haut – und das mit gutem Grund: Der Song behandelt den Abschied eines geliebten Menschen und stimmt die Schlagerqueen auch vor Publikum schon entsprechend emotional. Bereits die Aufnahmen im Studio stellten die Ex von TV-Liebling Florian Silbereisen (42) vor eine Gefühls-Hürde.

In der VOX-Doku „Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolgs“ war zu sehen, wie schwer der Schlagersängerin das Einsingen dieses für sie so wichtigen Songs fiel: Damals stockte der Chartstümerin erst die Stimme, dann musste sie die Aufnahmen unter Tränen abbrechen. Kein Wunder also, dass die Ballade sie auch Jahre später noch zutiefst berührt. Doch auf der „Rausch“-Tour kommt es auch zu allerlei freudigen Momenten: Besonders Helene Fischers Turtelei mit ihrem Partner Thomas Seitel (38) begeistert die Massen. Verwendete Quellen: tiktok.com, stern.de