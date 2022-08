Fans diskutieren 54-jährige Verona Pooth im Luxus-Bikini

Verona Pooth ist mit 54 Jahren noch in Topform und stellt dies immer wieder auf Instagram unter Beweis © Instagram/verona.pooth

Was für ein schöner Anblick: Verona Pooth beweist mit Bikinifotos aus dem Malediven-Urlaub, dass man auch mit 54 Jahren in Topform sein kann.

Malediven - Verona Pooth (54) geizt bekanntlich nicht mit ihren Reizen – auch nicht bei ihrem aktuellen Sommerurlaub. Auf den Malediven lässt es sich die Moderatorin derzeit so richtig gut gehen und spannt zusammen mit ihrem Mann Franjo Pooth (53) am Strand aus. Ihre Instagram-Community versorgt Verona mit jeder Menge Eindrücken von dem traumhaften Inselurlaub.

Neben Videos von der wunderschönen Naturkulisse teilt die ehemalige Miss Germany auch private Schnappschüsse. Besonders begeistert sind die Fans von zwei Fotos, die sie im knappen Bikini zeigen. Die zweifache Mutter kniet am Strand und hält ihre Haare mit den Armen über den Kopf zusammen, wodurch ihre weiblichen Kurven bestens in Szene gesetzt werden.

Verona trägt einen schwarz-weiß gemusterten Bikini von Louis Vuitton, der wie maßgeschneidert sitzt. Die Bilder lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich Verona körperlich in Topform befindet. Ihr verführerischer Blickt tut ihr übriges, um die Follower völlig verrückt zu machen. Die Fotoreihe kommentierte Verona mit den poetischen Worten: „Glück kommt in Wellen.“

Follower sind sich einig: Verona Pooth wird „immer schöner“

Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt, dass ihre Fans völlig hin und weg von Veronas aufreizenden Bikinifotos sind. „Wow, wow, wow“, „Hammerfigur“, „Bombenbraut“, „Traumbody“ und „Hübsche Prinzessin“ lauten nur wenige der zahlreichen begeisterten Kommentare. Ein User zeigte sich perplex, wie attraktiv und jugendlich das Model auch mit 54 Jahren noch aussieht. „Wie machst du das bloß? Du wirst immer schöner“, schrieb der verdutzte Follower. Dem schloss sich ein weiterer an: „Wie kann man so jung und frisch aussehen in diesem Alter?“

Ihre schlanke Figur verdankt Verona Pooth unter anderem regelmäßigen Workout-Sessions im Gym. Kürzlich postete sie ein Video aus dem Fitnessstudio, das sie beim schweißtreibenden Training zeigte. „Es ist immer eine Herausforderung, den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber danach fühle ich mich richtig gut!“, schrieb die brünette Schönheit zu dem Clip. Wie die neuen Bikini-Aufnahmen beweisen, hat sich Veronas harte Disziplin mehr als ausgezahlt.