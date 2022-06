Von „steht dir“ bis „Was hast du da auf dem Kopf?“: Fans diskutieren über Carmen Geiss‘ Glitzerhut

Von: Alica Plate

Teilen

Der neue Hut von Carmen Geiss trifft nicht bei jedem Fan auf Begeisterung © Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965

Carmen Geiss löst auf Instagram eine regelrechte Diskussion aus. Denn ihr neustes Bild kommt nicht bei jedem Fan gut an. Der Grund: Ihr Glitzerhut.

Monaco - Endlich Wochenende! Darüber freut sich auch Carmen Geiss - auf Instagram veröffentlicht sie ein Foto und wünscht ihren Followern dabei ein schönes Wochenende. Doch ein Detail irritiert etliche Fans - der mit etlichen Strasssteinen verzierte Hut des TV-Stars.

Carmen Geiss wünscht ihren Fans ein schönes Wochenende

Carmen, Robert und die Kids Davina und Shania sind nicht nur wöchentlich in ihrer eigenen TV-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu sehen, sondern geben ihren Fans auch auf Instagram einen Einblick in ihr Luxus-Leben. Genau das kommt bei ihren zahlreichen Fans extrem gut an.

Doch nun sorgt ausgerechnet ein Foto von Carmen Geiss im Netz für reichlich Verwirrung. Der Grund: Die 57-Jährige trägt auf ihrem Schnappschuss einen Hut, der mit zahlreichen Glitzersteinen besetzt ist. Mit ihrem besonderen Style sticht Carmen immer wieder aus der Masse heraus, nun löst dieser eine regelrechte Diskussion auf Instagram aus.

Von „steht dir“ bis „Was hast du da auf dem Kopf?“: Fans diskutieren über Carmen Geiss‘ Glitzerhut

Top oder Flop? Genau darüber scheinen sich die Fans der hübschen Blondine einfach nicht einig zu werden. Der Grund: Ihr Glitzerhut. „Jetzt geht es ins Wochenende!! Viel Spaß Euch allen“, kommentiert Carmen den Schnappschuss mit der besagten Kopfbedeckung. Etliche Fans lassen es sich daraufhin nicht nehmen, ungefragt ihre Meinung zu dem neuen Accessoire zu teilen.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

„Das ist ja mal eine echt coole Kopfbedeckung“, kommentiert ein Fan das Foto der 57-Jährigen. „Was hast du denn auf dem Kopf“, fragt sich ein anderer, während ein dritter meint: „Steht dir.“ Egal ob Top, oder Flop - die Hauptsache ist doch, das Carmen ihren Hut mag und genau das scheint der Fall zu sein.

Göttergatte Robert Geiss offenbarte kürzlich, dass er satte 100.000 Euro zahlen muss, um seine Luxus-Yacht vollzutanken. Verwendete Quellen: Instagram.com/carmengeiss_1965