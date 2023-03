Fans diskutieren über Netzstrumpfhose und Stiefel von RTL-Moderatorin Annett Möller

Komplimente für Annett Möller

Auf ihrem Instagram-Profil hat RTL-Moderatorin Annett Möller (44) ihren Auftritt bei „Song Clash“ angekündigt. Die Fans haben nur Augen für ihr cooles Outfit.

Als Moderatorin für Formate wie ist Annett Möller beim Publikum bekannt und beliebt. Viele Fernseh-Zuschauer haben aber vielleicht vergessen, dass sie bereits eine kurze Gesangs-Karriere hinter sich hat. Ende der 1990er-Jahre war die Blondine nämlich Mitglied der Dancefloor-Formation „Fun Factory“. Ihr Talent kann sie nun erneut für die Unterhaltungs-Show „Song Clash“ unter Beweis stellen.

In einem Instagram-Post hatte die 44-Jährige ihre Teilnahmen an einer weiteren Ausgabe der Sendung angekündigt. Wie sie erzählte, habe die „Galileo“-Reporterin Claire Oelkers einen tollen Auftritt hingelegt, während der Beitrag des Schauspielers Tim Oliver Schultz „alle zu Tränen gerührt“ habe. Annett Möller schrieb: „Unglaublich. Also wenn ihr reinschaut, haltet die Discokugel und Taschentücher bereit.“

Viele Komplimente fürs Outfit

Noch mehr als auf die Dienstagabend-Unterhaltung scheinen sich die Fans aber über Annettes Look zu freuen. Auf dem Bild trägt die Moderatorin nämlich ein auffälliges rotes Kleid mit Leoparden-Muster, transparenten Ballon-Ärmeln und neckischen Rüschen-Details. Dazu trägt sie knallrote Nägel, eine Netzstrumpfhose und Overknee-Stiefel. „Wunderschönes Outfit, die Stiefel und die Netzstrumpfhose sind der Hammer“, kommentiert eine Nutzerin das Foto. „Man, siehst du klasse aus, mal wieder, liebe Annett“, schwärmt ein anderer.

