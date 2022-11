Fans feiern Davina Geiss im Dirndl auf Fake-Oktoberfest

Davina Geiss begeistert ihre Fans immer wieder mit ihren modischen Looks. © Instagram/Davina Geiss

Beim privaten Oktoberfest ihrer Familie trug Davina Geiss ein Dirndl und teilte Fotos von ihrem Outfit auf Instagram. Dafür erhielt sie von ihren Followern wieder jede Menge Komplimente.

Wenn man es bist zum Oktoberfest nicht mehr aushält, dann feiert man halt einfach schon vor. Das hatte sich scheinbar die Familie Geiss gedacht und schon im September auf dem eigenen Anwesen in St. Tropez ein privates „Oktoberfest“ ausgerichtet. Dabei war an alles gedacht, was Wiesn-Fans lieben: Bier im Maßkrug, traditionelle Trachten, und sogar die Oktoberfestband „Nachtstark“ hatte einen Auftritt.

„Ihr Lieben. Zünftig wars beim Geissens Oktoberfest in der Villa Geissini. Wir hatten einen richtig lustigen und wunderschönen Tag mit unseren Freunden und Partnern. Danke an alle, die das Fest so besonders gemacht haben“, schrieb Carmen Geiss (57) nach dem Fest auf Instagram. Nun zog auch Töchterchen Davina (19) nach und veröffentlichte auf ihrem Profil Fotos von dem Tag.

Tausende Likes für Davinas Dirndl-Look

Wie es sich für ein zünftiges Oktoberfest gehört, durfte natürlich auch das passende Outfit nicht fehlen. Davina Geiss trug ein salbeifarbenes Dirndl mit einer aufwendig bestickten Schürze und einer weißen Dirndl-Bluse. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels, und die Fans gerieten ins Schwärmen. „Wundervoll!“, „Wunderhübsch!“ und „Mega im Dirndl.“ heißt es in den Kommentaren.

Ein wenig ungewöhnlich nur: Die drei jungen Frauen standen vor einem blauen Pool in der strahlenden Sonne. Ganz so herrlich war das Wetter beim echten Oktoberfest wahrscheinlich nicht. Auch dort war die Millionärsfamilie zu Besuch und teilte ihre Eindrücke auf Social Media. Wieder in traditionelle Oktoberfest-Trachten gehüllt hatten die sonnenverwöhnten Geissens auch in München sichtlich Spaß.