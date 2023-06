„Stimmung war fantastisch“: Fans feiern die „Starnacht am Neusiedler See“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl

Von: Lisa Klugmayer

Promiauflauf im beschaulichen Mörbisch: Barbara Schöneberger und Hans Sigl luden zur „Starnacht am Neusiedler See“ – und die Stars kamen. Mit jeder Menge Hits und gute Laune im Gepäck.

Mörbisch – Die Gästeliste für die „Starnacht am Neusiedler See“ war hochkarätig und vor allem vielseitig: Von ESC-Legende bis Schlager-Star über Austro-Pop-Newcomer war alles dabei. Durch den Abend führte das Moderatoren-Dream-Team Barbara Schöneberger und Hans Sigl und begeisterte das Publikum gewohnt mit jeder Menge Charme, Humor und natürlich ein paar deutsch-österreichischen Sticheleien.

Johnny Logan, Ramon Roselly, Chris Steger: Bei „Die Starnacht am Neusiedler See“ jagt ein Highlight das nächste

Wenn ein österreichisches 2.000 Seelen-Dorf zum Schlager-Himmel wird, dann lädt Mörbisch zur „Starnacht am Neusiedler See“. Auf der atemberaubenden Seebühne ließ es das Who-is-Who der deutschen und österreichischen Musikszene am 2. und 3. Juni 2023 so richtig krachen. Einen Gänsehaut-Moment gab es aber schon vor der Show. Denn kurz vor Beginn der Live-Aufzeichnung am Samstag verlobten sich zwei Fans vor den Augen von 8.000 Zuschauern auf der Seebühne.

Marquess eröffneten dann offiziell den Abend und brachten die Zuschauer gleich zu Beginn so richtig in Urlaubsstimmung. Live on Stage war auch Linda Hesse, King & Potter und Österreichs jüngster Amadeus Award-Gewinner Chris Steger konnte nicht nur mit seiner neuen Single „Wia sein soid“, sondern auch mit seinem Moderationssdebüt das Publikum überzeugen.

ESC-Legende Johnny Logan hat zwar auf dem Hinflug sein Gepäck verloren, stand aber trotzdem bestens gelaunt auf der Seebühne. „Danke an Judith von Austrian Airlines“, bedankt er sich nach seinem Hit-Medley. Sie hat ihm geholfen, seinen Koffer wiederzufinden. Für Judith gab es dann auch einen Applaus vom Publikum.

Barbara Schöneberger und Johnny Logan bei der Starnacht am Neusiedler See © IMAGO/Harald Deubert

Nachdem Barbara Schöneberger verriet, dass sie an ihrem Hotel vor allem den Weinkeller sehr schätzt, verzauberten AnNa R. – ehemalige Stimme von „Rosenstolz“, jetzt solo unterwegs – die Zuschauer der „Starnacht am Neudsiedler See“. DSDS-Gewinner Ramon Roselly nahm sich besonders viel Zeit für seine Fans und machte auf dem Weg zur Bühne noch jede Menge Selfies. Doch noch bevor er auf der Bühne stand, hat Ramon Roselly IPPEN.MEDIA noch schnell sein peinlichstes Bühnenerlebnis verraten.

Starnacht am Neusiedler See im Burgenland: Ramon Roselly umarmt einen jungen Fan © IMAGO / Harald Deubert

Großes Finale bei der „Starnacht am Neusiedler See“: Nik P. geht mit Fans auf Tuchfühlung

Überglücklich gab Pia Maria ihre neue Single „White Noise“ zum Besten und Hans Sigl entdeckte dann, dass sie jetzt dort arbeitet, wo die Schauspielkarriere des „Der Bergdoktor“-Stars seinen Anfang hatte – am Tiroler Landestheater in Innsbruck. Und auch sie geht noch einem „Normalo“-Beruf nach: Charlien. Die „Millionen Optionen“-Sängerin verteilt als Lehrerin nämlich noch Noten.

Spätestens als die Hauptdarsteller des ABBA-Musicals die Bühne betraten, hielt es die Leute nicht mehr auf ihren Stühlen. Die Seebühne bebte zu den Tönen von „Dancing Queen“. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer, denn „Mamma Mia“ gastiert ab Juli auf der Seebühne in Mörbisch. Bei Musiklegende Tony Christie wurde die Seebühne dann zum Lichtermeer, als die 8.000 Fans ihre Leuchtstäbe im Rhythmus zu „Is This the Way to Amarillo?“ schwangen.

Starnacht am Neusiedler See im Burgenland (AUT) Seebühne Mörbisch: Tony Christie © IMAGO/Harald Deubert

Und wer noch immer nicht in Urlaubsstimmung war, konnte danach mit Vanessa Mai ins „Hotel Tropicana“ einchecken. Nach zwei Stunden voller musikalischer Schmankerl und burgenländischer Köstlichkeiten gab Nik P. schließlich noch seinen Mega-Hit „Ein Stern“ zum Besten. Die Euphorie ist ansteckend und der Schlagerstar lässt den Abend im Publikum mit seinen Fans ausklingen.

Die Zuschauer waren von dem Musikspektakel im Burgenland vollends begeistert. „Es war großartig. Ich hatte so viel Spaß, ich liebe dies Gefühl nach der Starnacht. Die Stimmung war fantastisch“, verrät Schlager-Fan Joanna IPPEN.MEDIA danach. Sie kann sich gar nicht entscheiden, wer ihr am besten gefallen hat: „Ist schwer zu sagen, weil alle unglaublich waren. Aber King & Potter war mein Favorit und natürlich Nick P. mit ‚Ein Stern‘“, strahlt sie. Nächstes Jahr wolle sie unbedingt wieder kommen.

Starnacht am Neusiedler See, Tag 1: KIng & Potter auf der Seebühne Mörbisch © IMAGO / K.Piles

Auch Fan Claudia ist begeistert, obwohl sie nicht alle Interpreten kannte: „Sie war wirklich toll organisiert, den Gästen wurde vorher schon richtig eingeheizt. Die Stimmung war super. Letztes Jahr war mehr Staraufgebot. Wir haben nicht alle Interpreten gekannt. Die Lieder waren uns dann schon geläufig und wir konnten mitsingen“. Auch sie habe sich besonders auf Nik P. gefreut, aber auch Vanessa Mai konnte sie überzeugen.

Doch nicht nur die Stars auf der Bühne, sondern auch die Starnacht-Crew muss an dieser Steller mal gelobt werden, findet auch Schlager-Fan Joanna: „Alle Mitarbeiter waren so freundlich und fröhlich, es hat schon am Parkplatz begonnen mit der Platz-Einordnung, Gastro, Security.“

Starnacht am Neusiedler See im Burgenland (AUT) Seebühne Mörbisch Barbara Schöneberger und Hans Sigl © IMAGO/Harald Deubert

Apropos Schlager: In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens war auch Hansi Hinterseer zu Gast. Bei seinem Auftritt schien er jedoch Probleme mit dem Playback zu haben. Verwendete Quellen: Konzertbericht unserer IPPEN.MEDIA-Redakteurin