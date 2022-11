Fans feiern Halloween-Outfits von Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas bei Sam Dylans Party

Teilen

Das gigantische Halloween-Event von Sam Dylan war ein Stelldichein deutscher Berühmtheiten. Auch Danni Büchner und ihre Tochter Joelina feierten in unheimlicher Verkleidung mit.

Am 27. Oktober lud Sam Dylan zu seiner Halloween-Party „Sweet House of Horror 2“. In Köln schmiss der einstige Kandidat von „Prince Charming“ dieses Jahr eine gigantische Sause. Zu Gast waren viele bekannte Gesichter wie die Entertainerin Désirée Nick (66) oder die Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa (29). Natürlich ließen es sich die Promis nicht nehmen, sich für diese Nacht in ganz besonders schauerliche Kostüme zu hüllen.

Ebenfalls mit von der Partie waren die aus „Goodbye Deutschland“ bekannte Auswanderin Danni Büchner (44) und ihre Tochter Joelina Karabas (23). Beide hatten ihre Outfits aufeinander abgestimmt und kamen als Skelette. Dabei fehlte es keineswegs am Sexyness-Faktor, denn die Frauen kamen glamourös geschminkt und in Hotpants. Passend zum Gerippe-Look trug Danni Büchner auch noch Overknees mit Knochen-Print.

Zu Sam Dylans Halloween-Party erschienen Danni Büchner und ihre Tochter Joelina im Partnerlook (Fotomontage) © Future Image/Gartner/Imago

Schön schrecklich: Den Fans gefallen die Kostüme von Mutter und Tochter

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert Daniela Büchner Fotos aus der Gruselnacht, auf denen sie gemeinsam mit Joelina zu sehen ist. Ihre Follower sind mehrheitlich begeistert. „Sehr schöne Bilder, hübsche Frauen“ schreibt eine Instagram-Userin und gleich mehrere Follower schreiben Komplimente zum Make-up des Mutter-Tochter-Duos. „Joelina, du bist ganz toll geschminkt“, heißt es da.

Die Begeisterung der Büchner-Fans teilen allerdings nicht alle. Auf dem Profil des Party-Gastgebers Sam Dylan sind eher unfreundliche Kommentare zu lesen wie: „Platz 1 der einfallslosesten Kostüme war das der Büchner/Karabas… für 8,99 € bei KiK gekauft. Peinlicher geht‘s nicht“ oder „Die Büchners leider wieder ohne Geschmack. Das Kostüm wirkt sehr billig“. Die Sticheleien gingen so weit, dass Dominik Porschen (35), der den Live-Stream der Party moderiert hatte, Dylans Follower in einem Kommentar darum bat, nicht über die Gäste herzuziehen oder Menschen zu beleidigen.