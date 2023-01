Fans feiern hüllenloses Shootingfoto von Sarah Engels

Mit ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern teilt die Sängerin Sarah Engels so einiges auf ihrem Profil. Jetzt zeigt sie ein Foto von einem Hüllenlos-Shooting. (Fotomontage) © Instagram/Sarah Engels

Gerade durften ihre Fans (30) noch die Urlaubsfotos von Sarah Engels‘ Lappland-Urlaub inklusive Eisbaden und Polarlichtern bestaunen. Nun postete die Sängerin ein Foto, auf dem sie viel nackte Haut zeigt. Ihre Oberweite wird in dem Bild zwar verdeckt, aber es scheint zumindest so, als würde sie oben ohne posieren. Nur ihre langen braunen Haare fallen sanft über die Schultern.

Die Follower sind darüber mehrheitlich begeistert. Viele kommentieren: „Wow, tolles Bild!“, „Schönes Foto“ oder einfach nur Herzen- und Flammen-Emojis. Das ist bekanntlich nicht immer der Fall. Als Sarah Engels im November 2021 gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Engels (29) für ein Babybauch-Shooting posierte, waren einige Gemüter scheinbar recht erhitzt. Weil die werdenden Eltern auf dem Foto fast nackt waren, gab es nicht wenige hässliche Kommentare.

Sarah Engels hülenlos: Zum Bild gibt es noch einen inspirierenden Spruch

Dieses Mal scheint das Ergebnis des Nackt-Shootings definitiv besser anzukommen. Zu dem aktuellen Foto schreibt die einstige DSDS-Zweitplatzierte: „We cannot direct the wind, but we can adjust the sails“, auf Deutsch also: „Wir können den Wind nicht beeinflussen, aber wir können die Segel neu setzen“. Worauf genau sich die Sängerin mit dieser Segel-Metapher bezieht, verrät sie nicht. Vermutlich soll der Spruch einfach nur inspirieren und daran erinnern, dass man im Leben oft mehr in der Hand hat als man glaubt.