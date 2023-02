Fans feiern Lena Meyer-Landrut im hautengen schwarzen See-through-Look

In ihrem aktuellen Instagram-Post fragt Lena Meyer-Landrut ihre Follower nach ihren momentanen Lieblingssongs – und erregt Aufsehen mit ihrem Look.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (31) nutzt ihren Instagram-Account, um sich mit ihren Fans auszutauschen. Die Sängerin forderte in einem Post ihre Follower auf, ihr „Lied der Woche“ in den Kommentaren zu teilen. Der Beitrag erhielt fast 40.000 Likes, und auch sonst gab es viel Feedback von den Fans, die ihre aktuellen Lieblingssongs teilten. Am meisten wurden verschiedene Songs von Taylor Swift genannt, dicht gefolgt von Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“, von dem auch eine Lena-Version existiert.

Noch mehr Aufmerksamkeit als das lustige Liedernennen zog jedoch das umwerfende schwarze Outfit der Sängerin auf sich. Das enge Kleid mit langen, transparenten Ärmel kam bei den Followern super an. Cut-outs im Bereich der Hüften und Oberschenkel sorgten für ein gewagtes, aber stilvolles Statement. Verantwortlich für den Look waren die Stylisten Leena Zimmermann und Eric Nagel. Das Make-up und den wilden Bob hat der Make-up-Artist Philipp Verheyen kreiert.

„Bezaubernde Lena“

Die Fans waren begeistert und hinterließen jede Menge Komplimente in den Kommentaren. „So hübsch“, heißt es da von It-Fotografin Lina Tesch (27), und „Wunderschöne“, meint die Influencerin Anna Schürrle (35). „Die bezaubernde Lena, am Montag, zum Start in die Woche. Mehr geht nicht. Herzlichen Dank“, meint ein Fan, der ganz hingerissen ist. Auch der Make-up-Artist schien mit seinem eigenen Werk höchst zufrieden und kommentierte das Foto mit: „My Icon“.