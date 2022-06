„Samsung gegen iPhone getauscht“: Fans feiern neue Freundin von Julienco

Teilen

Fotocollage: Julienco und Tanja Makarić. © Screenshots Instagram/tanjamakaric_ und Screenshot Instagram/julienco_

Nach der Trennung von Bianca und Julian Claßen, zeigen sich beide in der Öffentlichkeit mit anderen Partnern. Die Frau, mit der Julienco im Urlaub gesichtet wurde, finden Fans super hübsch. Sie kommentieren ihre Bilder und vergleichen sie mit Bibi.

Köln - Bibi (29) und Julian (29) Claßen sind getrennt, der erste Schock der Fans weicht der Realisierung: beide haben wohl auch schon neue Partner an ihrer Seite. Keiner der beiden YouTuber hat sich bislang öffentlich geäußert, aber im Netz tauchen immer wieder Bilder auf, die BibisBeautysPalace turtelnd mit einem früheren Mitglied des gemeinsamen Managements zeigen und Julienco nun auch händchenhaltend im Liebesurlaub auf Ibiza.

Influencerin händchenhaltend mit Julienco im Urlaub auf Ibiza

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es sich bei der brünetten Unbekannten an Julian Claßens Seite um die Influencerin Tanja Makarić handeln. 50.000 Follower hat sie auf Instagram, ihre ältere Schwester ist mit dem Fußballspieler Alessandro Schöpf (28) von Arminia Bielefeld verheiratet.

Die Fans im Netz scheinen eine klare Meinung zu der mutmaßlich neuen Freundin des YouTube-Stars zu haben. Auf dem Instagram-Account von Makarić finden sich viele Kommentare zu Julian. Die Followerschaft feiert die Brünette und findet sie ausgesprochen hübsch – sie vergleichen die Frau mit Bibi und finden sie sogar hübscher.

„Samsung gegen iPhone getauscht“: Fans feiern neue Freundin von Julienco

„Da hat Julian sich aber um Welten verbessert“, findet beispielsweise eine Frau unter einem der Instagrambilder der Influencerin. „Wow, da hat Julian einen guten Fang bekommen“, fügt auch eine andere an. Andere Personen kommentieren: „Wenn so die Neue von meinem Ex aussehen würde, ich würde vor Eifersucht sterben“ oder „WOW. Da hat Bibi keine Chance.“ Einige Fans gehen sogar noch weiter und sind der Meinung: „Er hat Samsung gegen iPhone getauscht“ oder „Julienco hat von Opel auf Mercedes gewechselt“.

Unter Tanja Makarićs Fotos auf Instagram diskutieren die Follower. © Screenshots Instagram

Die brennende Fanfrage nach dem Beziehungsstatus von Makarić bleibt aber unbeantwortet: „Ja, erzähl mal, bist du mit dem Julian zusammen? Dann müssen wir nicht mehr spekulieren“, heißt es. Bibi und Julian wollten aufgrund der gemeinsamen Kinder aber trotz allem in Kontakt bleiben. Bibi und Julian wurden bei einem geheimen Date im Restaurant gesichtet. Verwendete Quellen: instagram.com/tanjamakaric_; instagram.com/julienco_; Bild