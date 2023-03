„Megatalent“: Fans feiern Outfits von Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen

Teilen

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen beweist auf Instagram, dass sie ein geschicktes Händchen in Sachen Mode hat.

Köln – Als Moderatorin des Sat.1-Formats „Frühstücksfernsehen“ muss Marlene Lufen (52) tagtäglich einige Stunden in der Maske sitzen und sich von professionellen Stylisten zurechtmachen lassen. Nicht umsonst sieht die Fernsehjournalistin in der morgendlichen Infotainment-Sendung immer wie aus dem Ei gepellt aus. Doch auch privat interessiert sich Marlene Lufen für Mode. In einem neuen Instagram-Beitrag führte sie ihren Fans und Followern jetzt einige schicke Outfits vor.

Für eine Werbekooperation mit dem Online-Fashion-Handel „About You“ erstellte Marlene Lufen einen Instagram-Reel, in dem sie mehrere Kleidungsstücke hintereinander zur Schau stellt. Die Teile sind frühlingshaft, aber schlicht und passen damit perfekt zum seriösen Look der Fernsehmoderatorin. Unter anderem präsentiert Lufen ihren Fans einen Jumpsuit in cognacbraun, eine Jeans mit weitem Bein sowie einen schwarzen Blazer — ein absolutes Must-Have in jedem Kleiderschrank.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Marlene Lufen hat sich beim Online-Shopping mit Frühlingsklamotten eingedeckt

„Hab mich heute in Frühlingslaune gebracht und ein paar neue Teile anprobiert“, schreibt Marlene Lufen zu ihrem Instagram-Video, „Alle von ‚About You’ und alle mag ich sehr! Was meint Ihr?“ Für seine Follower hat der „Frühstücksfernsehen“-Star dann auch gleich noch einen Link parat, über den Fashion-Interessierte einen Rabatt auf die entsprechenden Kleidungsstücke erhalten.

Ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt schnell, dass Marlene Lufen die Netzgemeinde mit ihrer modischen Seite ebenso begeistern kann wie mit ihren TV-Auftritten. „Es gibt Frauen, die mit dem Alter immer attraktiver werden. Sie gehören dazu“, schwärmt beispielsweise ein User. „Na dann kann der Frühling ja kommen! Du siehst in jedem Outfit wunderschön aus“, findet eine weitere begeisterte Kommentatorin, während ein weiterer Follower nur kurz knapp schreibt: „Megatalent“. Bleibt zu hoffen, dass die Temperaturen bald in die Höhe schnellen, damit Marlene Lufen ihre neuen Outfits präsentieren kann!