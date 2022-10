Fans feiern RTL-Moderatorin Katja Burkard für Bikini-Bild aus dem Urlaub

Von: Sarah Wolzen

Teilen

RTL-Moderatorin Katja Burkard © Hein Hartmann via www.imago-images.de

Katja Burkard meldet sich sichtlich entspannt aus dem Frankreich-Urlaub bei ihren Fans. Die kriegen sich beim Anblick der Moderatorin gar nicht mehr ein.

Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel wurde ursprünglich im August 2021 erstellt. Wegen der großen Beliebtheit in den sozialen Medien, haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Frankreich - Auch Moderatorinnen brauchen mal Urlaub. Und aus dem meldet sich aktuell Katja Burkard (56). Die „Punkt 12“- Ikone lässt es sich mit ihrer Familie gerade in Frankreich gut gehen. Natürlich lässt es sich die schöne Blondine nicht nehmen, an ihre 186.000 Follower bei Instagram Urlaubsgrüße zu schicken. Und die sind ganz hin und weg als sie sehen, wie Katja im Pool posiert.

Fans feiern Katja Burkard für ihr Poolbild

„Was soll ich euch sagen… Ich genieße gerade jede Sekunde“, so die Moderatorin. Sichtlich entspannt liegt die 56-jährige im schwarzen Bikini auf einem riesigen aufblasbaren Flamingo in einem Pool und lässt sich in der Sonne bräunen. Bei ihren Fans kommt Katja Burkard damit richtig gut an.

„Machst es super“, findet ein Fan. „Und jeder Augenblick den Sie genießen, lässt sich beim Betrachten so wunderschön fühlen“, spricht ein anderer aus, was wohl so einige beim Anblick dieses Fotos denken, während der nächste feststellt: „Zeit... gutes Essen ... Sonne und die Liebsten, das ist Urlaub!“ Katja Burkard wird sich über die positiven Kommentare bestimmt freuen. Schließlich lässt es sich mit so viel Zuspruch doch noch etwas besser entspannen.