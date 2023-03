Fans finden teure Babybauch-Fotos von Laura Müller nicht gut

Via OnlyFans füttern die Wendlers ihre Fans mit exklusivem Schwangerschafts-Content – die neuesten Babybauch-Updates von Laura Müller kommen aber nicht gut an.

Cape Coral – Das Skandal-Paar um Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) hat mit einer neuen Babybauch-Fotoreihe nachgelegt. Als die beiden vor wenigen Wochen die Schwangerschaft verkündeten, bewarben sie gleichzeitig ihren OnlyFans-Kanal. Denn während sich Laura auf ihrem Instagram-Kanal zu Schwangerschafts-Updates bedeckt halten wird, können zahlende Fans auf der OnlyFans-Plattform exklusiven Baby-Content von den Wendlers erwarten.

11.700 Abonnenten hat das Skandal-Paar bereits auf der exklusiven Plattform, die sich für knapp 35 Euro im Monat an exklusiven Fotos der beiden erfreuen. Auf den neuesten Schnappschüssen räkelt sich die 22-Jährige in knappen lila Dessous. Natürlich kein ungewohnter Anblick der Influencerin – provokante Fotos in knapper Kleidung kennt man von Laura. Aber nun dienen die Dessous-Aufnahmen ja einem Babybauch-Update. Ist das nicht zu viel des Guten? Fans finden: Ja, das geht gar nicht. Promiflash fragte bei den Lesern nach und die Mehrheit findet die aufreizenden Schnappschüsse der werdenden Mama nicht gut.

OnlyFans bleibt die einzige Quelle für Schwangerschafts-Updates der Wendlers

2.019 Leser gaben ihr Feedback zu Laura Müllers Aufnahmen und 84 Prozent gaben an, die Dessous-Fotos gehen gar nicht. Nur 318 Leser finden, die aufreizenden Schnappschüsse der schwangeren Laura seien in Ordnung. Aber das Abo canceln werden die Fans wegen der Fotos sicherlich nicht – schließlich wird der OnlyFans-Kanal die einzige Quelle für Schwangerschafts-Updates der Wendlers bleiben, denn die geplante RTLZWEI-Doku wurde eingestellt.

Vor einigen Tagen kündigte der Sender eine Wendler-Doku an, die das Skandal-Paar bei der Schwangerschaft begleiten sollte. Obwohl seit dem Drama rund um die Verschwörungstheorien und den TV-Rausschmiss von Michael Wendler schon Zeit ins Land gezogen ist, fielen die Reaktionen auf ein TV-Comeback von dem „Sie liebt den DJ“-Interpreten hart aus. Nicht nur Fans, sondern auch Promis äußerten ihre Ablehnung zur geplanten Doku. Promis, die ebenfalls bei RTLZWEI zu sehen sind, wie „Die Geissens“, drohten sogar damit, die Zusammenarbeit zu beenden, sollte Michael Wendler dort eine Plattform bekommen.

Der Sender reagierte schnell mit der Einstellung des geplanten Formats: „Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLZWEI produziert und ausgestrahlt. Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung“, heißt es via Instagram.