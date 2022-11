„Berechnend“: Fans glauben nach Verlobung, dass Laura Pietro Lombardi nur ausnutzt

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Sie hat „Ja“ gesagt! Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi sind verlobt. Im Netz sorgt diese Verkündung allerdings für mächtig Spott.

Köln - Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) schweben nicht nur im Babyglück, die beiden sind seit dem 30. Oktober auch verlobt! Doch statt sich für das Paar zu freuen, ziehen Fans im Netz über die beiden her. Vor allem die werdende Mutter muss viel Hass über sich ergehen lassen.

Setzte Laura Pietro Lombardi unter Druck?

In wenigen Monaten erwarten sie ihr erstes gemeinsames Baby. Es gibt aber noch einen Grund zur Freude: Laura Maria Rypa hat „Ja“ gesagt. Doch am rosaroten Himmel ziehen dunkle Wolken auf. Seitdem das Paar ihre Verlobung verkündete, häufen sich die Hasskommentare im Netz.

Am 30. Oktober machte Pietro Lombardi seiner schwangeren Laura einen Antrag © Instagram/lauramariarpa & IMAGO/Panama Pictures

Dass Laura einen Antrag von Pietro erwartet, hat sie schon Anfang September bekannt gegeben: „Wenn wir heiraten, werde ich seinen Namen tragen und das Kind selbstverständlich auch“. Doch solange die beiden nicht verheirateten seien, werde das Kind ihren Nachnamen bekommen. Nach dieser Aussage fühlte sich Pietro Lombardi wohl unter Druck gesetzt - am 30. Oktober folgte endlich der Antrag, ganz zum Ärgernis vieler Pietro-Fans.

Diese Promi-Paare sind 2022 Eltern geworden Daniel (49) und Patrice (28) Aminati Thore (38) und Jana (35) Schölermann Rebecca Mir (30) und Massimo Sinató (41)

Fans glauben nach Verlobung, dass Laura Pietro Lombardi nur ausnutzt

„Ehrlich gesagt, habe ich eher das Gefühl, dass sie ihn nur ausnutzt. Ich hoffe echt, dass dem nicht so ist, aber irgendwie kommt sie mir recht suspekt rüber und berechnend“, kommentiert ein Facebook-Nutzer einen Beitrag zur Verlobung. Ein weiterer urteilt: „Neulich sagt er noch, er will erstmal nicht heiraten und auf einmal sind sie verlobt!? Da hat wohl jemand doch seinen Willen bekommen. Klingt für mich alles sehr nach einer toxischen Beziehung“. „Sie hat ihn ganz schön in der Hand“, stellt ein anderer fest.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Andere hingegen freuen sich sehr für das junge Paar: „Ich wünsche ihnen alles Gute und dass das Glück auch bleibt“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Eine weitere fordert: „Lasst die beiden doch in Ruhe“. Ob bald endlich etwas Frieden im Netz einkehrt, bleibt abzuwarten.

Ihr Babyglück wollten sie eigentlich nicht so früh bekannt geben. Doch auf einem heimlichen Pärchenurlaub platzt die Bombe. Laura und Pietro Lombardi wurden verraten! Verwendete Quellen: Instagram/lauramaria.rpa & Facebook