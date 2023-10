„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens völlig verändert: Frisur begeistert Fans

Statt ihres Longbobs hat Caro Robens nun plötzlich lange Haare © Instagram: caroline_andreas_robens

Caro Robens hat einige Typ-Veränderungen hinter sich. Nun hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin lange, blonde Haare.

Kult-TV Auswanderin Caro Robens (44) hat einen komplett neuen Look. Die 44-Jährige lässt ihre Fans gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Nun hat sie ein Foto von sich in der Natur gepostet und zeigt ihren Followern ihre neue Frisur. Auf dem Bild ist sie in einem Kleid mit Leoparden-Print zu sehen. Statt dem üblichen kurzen Bob trägt die 44-jährige ihre Haare offen und diese sind wesentlich länger als kurz zuvor. Sie scheint sich die blonden Haare außerdem noch heller gefärbt zu haben und trägt einen schicken Seitenscheitel.

Unter das Bild schreibt Caro Robens: „New Look! Bevor es wieder heiß wird werden die Haare noch einmal lang getragen. Muss man sich echt erst einmal wieder dran gewöhnen.“ Seit letztem Jahr hat die Auswanderin einige weitere großer äußerliche Veränderungen hinter sich - In Form von zahlreichen Schönheits-OPs. So hat sich die Auswanderin erst vor kurzem die Lippen, den Bauch und den Po machen lassen.

Das Bild der Auswanderin kommt sehr gut an

Die Fans sind begeistert von dem neuen Aussehen der 44-jährigen. So kommentiert jemand: „Du siehst einfach toll aus.“ Außerdem fällt den Followern sofort auf, dass die Auswanderin keine Fake-Wimpern trägt, wie sonst: „Wow, schaut prima aus. Und ich muss sagen, ohne die langen Wimpern schaust du viel besser aus. Und die langen Haare stehen dir sehr gut.“ Einige der Fans sind sogar dafür, dass Caro Robens die Haare lang lassen soll: „Wow die langen Haare stehen Dir viel besser.“ Es bleibt abzuwarten, ob sie im Sommer wieder zurück zur Bob-Frisur geht oder nicht.