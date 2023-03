„Provokation“: Yvonne Woelke wird für neues Bikinibild von Fans zerrissen

Lange hat Yvonne Woelke im Affären-Drama geschwiegen, nun scheint die Schauspielerin einen neuen Plan zu verfolgen: Provokation. Das finden zumindest ihre Fans und sind genervt.

Hamburg – Yvonne Woelke (41) steht nach den Affären-Schlagzeilen mit Peter Klein (55) noch immer im Fokus des Geschehens und mittlerweile scheinen auch ihre eigenen Fans genug von der Schauspielerin zu haben. Die 41-Jährige hat sich lange im Schweigen geübt und sich nicht zu den Ehebrecher-Vorwürfen geäußert, die seit dem „Dschungelcamp“ (RTL) laut wurden. Stattdessen überließ sie Iris Klein (55) das Wort. Nun scheint Woelke aber eine neue Strategie zu fahren: Provokation.

Das finden zumindest ihre Fans. Unter dem neuesten Schnappschuss auf Yvonnes Instagram-Profil gehen Fans hart ins Gericht mit der 41-Jährigen. Die Hamburgerin teilt ein Foto von sich im knappen roten Bikini am Strand Mallorcas. „Ich liebe dieses Bild“, schreibt Yvonne unter den Beitrag und verweist darauf, dass es bald ein neues Shooting geben wird. Das scheint den Followern aber herzlich egal zu sein, denn diese zerreißen die Blondine stattdessen in der Kommentarleiste und konfrontieren sie mit heftigen Vorwürfen.

„Nur noch peinlich. Hör endlich auf“: Fans sind genervt von den Provokationen

„Warum hörst du nicht endlich damit auf? Was hast du davon, immer und immer wieder zu provozieren?“, regt sich eine Userin in den Kommentaren auf. Eine andere Nutzerin steigt auf den harten Ton ein und schreibt: „Du bist mit Abstand das Unangenehmste, was ich je gesehen habe“. Heftige Worte! Und damit nicht genug – schnell wird klar, dass sich unter den Kommentatoren Iris-Fans befinden. „Und für so etwas schmeiße ich 20 Jahre weg? Unfassbar“, heißt es u. a. und „Bitte Peter, wach auf und komm zu dir. […] Ein Mann kann doch nicht so verblendet sein und sich in so eine arrogante und oberflächliche Frau verlieben“.

Vor allem sind die Follower aber genervt von den Instagram-Stories, die Yvonne mit ihrer Anhängerschaft teilt, und lassen sich darüber in den Kommentaren aus. Sie sind überzeugt, dass alles nur noch als Provokation gegen Iris Klein gelte und das nervt: „Schlimm, man weiß sofort immer in jedem Satz, worauf sie anspielt. Warum muss man sich so gegenseitig nieder machen?“, lässt sich eine Userin aus und ein anderer Nutzer schreibt: „Also, ich finde die Stories nur noch peinlich. Hör doch endlich auf mit der dämlichen Provokation.“