„DIE Attraktion vom gesamten Oktoberfest“: Anna-Carina Woitschack begeistert Fans im Dirndl

Anna-Carina Woitschack hat schon häufiger besonderes Stilgefühl bewiesen. Jetzt entzückte sie ihre Fangemeinde mit einem Dirndl für die Wiesn.

München – Anna-Carina Woitschack (30) begeistert Schlager-Fans nicht nur mit ihrer beeindruckenden Stimme. Auch das äußere Erscheinungsbild der Musikerin sorgt bei ihrer Anhängerschaft immer wieder für Entzücken. Dass die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin ein geschicktes Händchen in Sachen Styling hat, ist auf ihrem offiziellen Instagram-Account ziemlich gut dokumentiert. Jetzt sorgte Anna-Carina mit einem modebewussten Posting im Rahmen des Münchner Oktoberfestes abermals für zahlreiche begeisterte Kommentare.

Anna-Carina Woitschack schafft es auch im Dirndl zu überraschen

Die Freiheiten in Sachen Kleiderwahl sind auf dem Oktoberfest in München bekanntermaßen ziemlich begrenzt. Während die Männer alljährlich in - bestenfalls schon abgewetzter - Lederhose auftauchen, präsentieren sich die Damen Jahr für Jahr in möglichst originellen Dirndl-Kreationen.

Anna-Carina Woitschack ließ es sich trotz dieser modischen Vorgaben nicht nehmen, ihrem Trachtenkleid so viel wie möglich von ihrem persönlichen Stil zu verpassen. Über einer schwarzen Bluse kombinierte die Schlagerprinzessin ein silbrig-graues Dirndl mit grau-schwarz gemusterter Schürze. Das Kleid stammt aus der Kollektion von „Alpenherz“, wie die Sängerin in ihrem Instagram-Beitrag mitteilte.

Anna-Carina Woitschack begeistert ihre Follower mit ihrer stylischen Tracht

Besonders auffällig erscheint jedoch vor allem das Schuhwerk der Musikerin. Statt Pumps oder bequeme Sneakern wählte Anna-Carina Woitschack für ihr Dirndl spitz zulaufende schwarze Stiefel, die dem Look eine gewisse Rocker-Ästhetik verliehen. Bei ihren Fans kommt das Outfit indes mehr als gut an. „DIE Attraktion vom gesamten Oktoberfest“, schrieb beispielsweise ein Instagram-User unter den Schnappschuss, während ein anderer kommentierte: „Du siehst darin richtig fesch aus, wie man so schön sagt!“

Anna-Carinas Single-Fans dürften jedoch etwas enttäuscht sein: Der Schlagerstar band seine Schürze nämlich auf der rechten Seite, das bedeutet „vergeben“. Ihr Partner war sogar mit dabei. Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Anna-Carina Woitschack, warum ihr Freund sich auf dem Oktoberfest versteckt. Verwendete Quellen: Instagram / Anna-Carina Woitschack